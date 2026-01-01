المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض استئناف إخلاء فلسطينيين لمنازلهم بحي سلوان

أعلنت المحكمة العليا بدولة الاحتلال الإسرائيلي رفضها لاستئناف عائلات فلسطينية ضد قرار إخلاء منازلها بحي سلوان بالقدس.

ووفق القناة الـ 12 الإسرائيلية، فقد أمرت المحكمة العليا بإجلاء 13 عائلة فلسطينية من منازلها في حي سلوان بالقدس لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.

تأتي هذه الإخلاءات في إطار سياسة التهجير القسري التي تتبعها حكومة الاحتلال، بحق الأهالي في مدينة القدس وبلداتها، لإجبارهم على ترك الأرض والمنازل لصالح جمعيات استيطانية.

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليتها على بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، في ظل حملة استجواب ميداني لعشرات المواطنين، و تهجير قسري، وعمليات مداهمة مكثفة للمنازل، وتحويل بعضها لثكنات عسكرية، وسط عمليات تجريف للبنية التحتية.



و قال شهود عيان: "قوات الاحتلال استجوبت عددا من المواطنين أثناء مداهمة منازلهم في البلدة، وأجبرت أغلبهم على النزوح قسرا"، موضحين أن "قوات الاحتلال حولت منازل إلى ثكنات عسكرية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأشاروا إلى أن "آليات الاحتلال جرفت عددا من الشوارع، عقب إغلاق معظم مداخل البلدة الفرعية بالسواتر الترابية".