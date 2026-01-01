قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وول ستريت تراهن على انتعاش سهم Federal Realty في 2026

أسهم
أسهم
وكالات

يخرج قطاع العقارات من عام 2025 وهو يترنح، لكن محللي وول ستريت يرون فرصة غير مستغلة للعام الجديد وهو Federal Realty Investment Trust.

ورغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتجه لتحقيق قفزة بنحو 17% خلال 2025، فإن قطاع العقارات ضمن المؤشر الأوسع يستعد لإنهاء العام دون تغيير يُذكر، وفق تقرير شبكة CNBC الأربعاء 31ديسمبر/كانون الأول.  

السهم يمنح عائداً نقدياً يقارب 4.5%، وفي أغسطس أعلنت الشركة عن زيادتها للأرباح النقدية للمرة الثامنة والخمسين على التوالي.  

توصيات المحللين  

تصنف المحللة في Jefferies ليندا تساي، السهم كأحد أفضل أفكار الاستثمار لعام 2026، ورفعت تقييمها إلى "شراء"، محددة سعراً مستهدفاً عند 115 دولاراً، أي بزيادة تقارب 13% عن إغلاق الثلاثاء. وأشارت إلى أن التوسع الجغرافي المنضبط، وإعادة تدوير رأس المال، والسيولة القوية، إضافة إلى فرص التأجير وإعادة التطوير، هي أسباب رئيسية للإيجابية تجاه السهم.  

ويثف المحلل في Ladenburg Thalmann فلوريس فان ديكوم، صفقة أوماها بأنها "الأصل المناسب والسوق الجديد"، مؤكداً أن المنطقة تتمتع بمتوسط دخل أسري يبلغ 182 ألف دولار ضمن دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال، وحركة مرور سنوية تقارب 6 ملايين زائر. وأبقى على توصية "شراء" مع سعر مستهدف عند 115 دولاراً.  

ورفع المحلل في JPMorgan أنتوني باولون، تقييمه للسهم إلى "زيادة الوزن" من "محايد"، محدداً سعراً مستهدفاً عند 114 دولاراً، مشيراً إلى أن السهم يتمتع بتقييم جذاب نسبياً مقارنة بقطاع صناديق الاستثمار العقاري ككل. وأوضح أن السهم يتداول عند مضاعف 13.8 مرة لتقديرات 2026، وهو أعلى قليلاً من نظرائه في مراكز التسوق (12.8 مرة)، لكنه أقل من متوسط القطاع الأوسع (17.6 مرة).  

الإجماع  

يُنظر إلى Federal Realty بشكل إيجابي في وول ستريت، حيث يصنفه 12 من أصل 19 محللاً على أنه "شراء"، وفق بيانات LSEG. وتشير التوقعات الإجماعية للأسعار إلى ارتفاع بنحو 9% من المستويات الحالية.  



 

أسهم شركات بيانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد