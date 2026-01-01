وول ستريت تراهن على انتعاش سهم Federal Realty في 2026

يخرج قطاع العقارات من عام 2025 وهو يترنح، لكن محللي وول ستريت يرون فرصة غير مستغلة للعام الجديد وهو Federal Realty Investment Trust.

ورغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يتجه لتحقيق قفزة بنحو 17% خلال 2025، فإن قطاع العقارات ضمن المؤشر الأوسع يستعد لإنهاء العام دون تغيير يُذكر، وفق تقرير شبكة CNBC الأربعاء 31ديسمبر/كانون الأول.

السهم يمنح عائداً نقدياً يقارب 4.5%، وفي أغسطس أعلنت الشركة عن زيادتها للأرباح النقدية للمرة الثامنة والخمسين على التوالي.

توصيات المحللين

تصنف المحللة في Jefferies ليندا تساي، السهم كأحد أفضل أفكار الاستثمار لعام 2026، ورفعت تقييمها إلى "شراء"، محددة سعراً مستهدفاً عند 115 دولاراً، أي بزيادة تقارب 13% عن إغلاق الثلاثاء. وأشارت إلى أن التوسع الجغرافي المنضبط، وإعادة تدوير رأس المال، والسيولة القوية، إضافة إلى فرص التأجير وإعادة التطوير، هي أسباب رئيسية للإيجابية تجاه السهم.

ويثف المحلل في Ladenburg Thalmann فلوريس فان ديكوم، صفقة أوماها بأنها "الأصل المناسب والسوق الجديد"، مؤكداً أن المنطقة تتمتع بمتوسط دخل أسري يبلغ 182 ألف دولار ضمن دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال، وحركة مرور سنوية تقارب 6 ملايين زائر. وأبقى على توصية "شراء" مع سعر مستهدف عند 115 دولاراً.

ورفع المحلل في JPMorgan أنتوني باولون، تقييمه للسهم إلى "زيادة الوزن" من "محايد"، محدداً سعراً مستهدفاً عند 114 دولاراً، مشيراً إلى أن السهم يتمتع بتقييم جذاب نسبياً مقارنة بقطاع صناديق الاستثمار العقاري ككل. وأوضح أن السهم يتداول عند مضاعف 13.8 مرة لتقديرات 2026، وهو أعلى قليلاً من نظرائه في مراكز التسوق (12.8 مرة)، لكنه أقل من متوسط القطاع الأوسع (17.6 مرة).

الإجماع

يُنظر إلى Federal Realty بشكل إيجابي في وول ستريت، حيث يصنفه 12 من أصل 19 محللاً على أنه "شراء"، وفق بيانات LSEG. وتشير التوقعات الإجماعية للأسعار إلى ارتفاع بنحو 9% من المستويات الحالية.





