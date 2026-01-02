قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم
تفاصيل إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم عقب تناولهم وجبة خلال حنة ببلبيس في الشرقية
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ذكرياتنا الحلوة.. محمود عبد الشكور يحيي ذكري رحيل وحيد حامد

وحيد حامد
وحيد حامد
أحمد البهى

أحيا الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكري الراحل وحيد حامد. 

وعلق محمود عبد الشكور: ذكرى رحيل وحيد حامد
كل من عرف هذا الإنسان كان يدهشه ببساطته وروحه العذبة، فكأنك كنت تعرفه منذ سنوات، وكأنه كان يعرفك أيضا.


وتابع محمود عبد الشكور: في لقائنا الأول في مكانه المعتاد في الفندق الكبير، وبعد دقائق قليلة، كنت على راحتي تماما، وكأنني أتحدث مع أخي الأكبر في بيتنا، لم أعد في كافيتريا فخيمة، وإنما في حضرة ابن بلد يجلس على المصطبة في قريته بارتياح وسعادة، يحكي وكأنه يصف مشهدا سينمائيا، ثم يطلب المزيد من المشاريب.


واستكمل : لا أنسى سعادته الغامرة، في هذا اللقاء الأول، عندما أخبرته أن مدينتي فرشوط  في قلب الصعيد، كانت تتوقف فيها الحياة أثناء حلقات إذاعية كتبها في السبعينيات بعنوان "الفتى الذي عاد"، وهي من أوائل الأعمال الدرامية التي جعلتنا نحفظ اسمه، وسعد أكثر عندما قلت له إنني ذكرت في كتابي عن السبعينيات، أن الأستاذ عدلي، مدرسنا في مدرسة النقراشي الإبتدائية، كان يسألنا عن "قفلة" حلقة الأمس من المسلسل، قبل أن نفتح الكتاب أو الكراسة.
كان وحيد حامد جزءا من ذكرياتنا الحلوة حتى قبل أن نكتب أو ننشر حرفا، وقبل أن نعرفه شخصيا ككاتب وكإنسان متفرد.

الناقد محمود عبد الشكور محمود عبد الشكور وحيد حامد

