كاش وتقسيط.. الإعلاميين تعلن طرح أكبر مشروع إسكان لأعضائها في 6 مدن جديدة

أعلنت نقابة الإعلاميين قرب طرح أكبر المشروعات السكنية المخصصة لأعضائها، في عدد من المدن الجديدة، ضمن جهود الدولة لتوفير سكن لائق للإعلاميين وأسرهم، وبالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.

وحدات سكنية في 6 مدن

وأوضح البيان أن المشروع يشمل وحدات سكنية في القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، والشروق، وحدائق العاصمة، على أن تتنوع مواعيد الاستلام بين استلام فوري وتسليم بعد عامين، مع طرح جميع الوحدات كاملة التشطيب وبأنظمة سداد كاش أو أقساط.

ويأتي هذا الطرح استكمالًا لنجاح النقابة في تنفيذ المشروع المصيفي بمدينة العلمين الجديدة (سكن مصر) خلال العام الماضي، في إطار خطة متكاملة لتحسين جودة الحياة لأعضاء النقابة وتوسيع مظلة السكن المدعوم لهم.

وأكدت النقابة أن تخصيص عدد كافٍ من وحدات مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية للإعلاميين يعكس دعم الدولة المتواصل لهذا القطاع، ويعزز فرص تملك السكن في المدن الجديدة بمواصفات مناسبة وأنظمة سداد مرنة.

وفي هذا السياق، توجهت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رعايتهم ودعمهم الكامل لتوفير مشروعات إسكان مخصصة لإعلاميي مصر وأسرهم.