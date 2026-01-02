محاضر بالجملة لعدد 10 آلاف منشأة غذائية غير مرخصة في دمياط



تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق، وذلك حول جهود إدارة مراقبة الأغذية للتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية خلال عام 2025 ، وذلك بمتابعة من الدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية و الدكتور عطية منصور مدير عام الطب الوقائي .

حيث تم المرور على عدد 8880 منشاة غذائية متنوعة عدد5331 منشاة تدار بدون ترخيص عدد 298 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وتم تحرير 14716محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة تم اعدام 35334 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدام ايضا 12288لتر زيوت وعصائر ومياه غازية متغيرة الخواص الطبيعية وتم ضبط 128844 كيلو اغذية منتهية الصلاحية او مجهولة المصدر او غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم ضبط 12995لتر وكذلك تم سحب 2443عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى وكذلك تم صرف عدد 10485شهادة صحية من مكاتب فحص المشتغلين بالاغذية

ووجه " المحافظ " الشكر إلى مديرية الصحة وجميع القائمين على تلك الجهود تقديرًا لدورهم القوى فى الاطمئنان على سلامة الأغذية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.