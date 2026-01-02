قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
محافظات

حقيقة رفض مستشفى التخصصي بدمياط استقبال حالة ولادة لسيدة

زينب الزغبي

انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، فيديو لمواطن بمحافظة دمياط ،يستغيث بالدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بسبب تضرره" كما يزعم "  أن مستشفي التخصصي بدمياط رفضت استقبال حالة لسيدة في حالة ولادة طارئة.

وعلى الفور نشرت مديرية الصحة بدمياط بيانا تؤكد فيه أنه بشأن ما  أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة عدم استقبال سيدة في وضع الولادة بمستشفى التخصصي، والتي تم استقبالها لاحقًا بمستشفى دمياط العام، ومنعًا لتداول معلومات غير دقيقة، تُوضح مديرية الشؤون الصحية الآتي ،قامت لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بفحص الواقعة، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وإعداد تقرير مفصل بما تم حيال المريضة.

أسفر الفحص عن النتائج التالية وهى أنه 
سبق للمريضة التوجه إلى مستشفى التخصصي يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12 / 2025 في تمام الساعة 7:37 مساءً عن طريق هيئة الإسعاف، وتم مناظرتها طبيًا بقسم الطوارئ بالمجان، وتبيّن من الفحص أنها تعاني من أعراض ولادة كاذبة، ولا توجد دلائل على دخولها في مرحلة ولادة فعلية، مع التوصية بالمتابعة من خلال العيادات الخارجية لتحديد موعد الولادة.
كما توجهت لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية إلى مستشفى دمياط العام لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتبيّن أن المريضة حضرت إلى المستشفى لأول مرة مساء يوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، تشكو من آلام بالبطن، وتم استقبالها وحجزها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية حتى زوال الألم.
 

 أظهرت الفحوصات أن المريضة حامل في الشهر التاسع، وسبق لها الولادة الطبيعية مرتين.
 

واخيرا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل السونار، تبيّن أن حالة الجنين مستقرة، وكذلك حالة الأم مستقرة، ولا توجد أي أعراض تدل على حدوث ولادة في الوقت الحالى وبناءً على استقرار الحالة الصحية للأم والجنين، لا تستدعي الحالة استمرار حجزها بمستشفى دمياط العام، وتمت التوصية بخروجها مع الاستمرار في المتابعة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، لحين ظهور أي أعراض جديدة تستدعي التدخل الطبي.
وبذلك يتضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى التخصصي جاءت مطابقة تمامًا للإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى دمياط العام، ووفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.
كما توضح المديرية أن الحالة الصحية للمريضة غير طارئة ومستقرة حاليًا، ويتم التعامل معها باعتبارها حالة غير طارئة، وفي حال ظهور أي أعراض طارئة مستقبلًا، سيتم توجيهها فورًا إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بأي مستشفى من مستشفيات المحافظة، والتعامل معها كحالة طارئة طبقًا للإجراءات المعمول بها.
وتؤكد مديرية الشؤون الصحية أن جميع مستشفيات محافظة دمياط ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق القرارات الوزارية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063)، وكافة القرارات التنفيذية المنظمة، بشأن استقبال جميع الحالات الطارئة مجانًا دون أي تمييز، ويتم التأكيد على ذلك بشكل مستمر.

دمياط محافظ دمياط صحه أيمن الشهابي

