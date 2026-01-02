حقيقة رفض مستشفى التخصصي بدمياط استقبال حالة ولادة لسيدة

انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، فيديو لمواطن بمحافظة دمياط ،يستغيث بالدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، بسبب تضرره" كما يزعم " أن مستشفي التخصصي بدمياط رفضت استقبال حالة لسيدة في حالة ولادة طارئة.

وعلى الفور نشرت مديرية الصحة بدمياط بيانا تؤكد فيه أنه بشأن ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة عدم استقبال سيدة في وضع الولادة بمستشفى التخصصي، والتي تم استقبالها لاحقًا بمستشفى دمياط العام، ومنعًا لتداول معلومات غير دقيقة، تُوضح مديرية الشؤون الصحية الآتي ،قامت لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بفحص الواقعة، والاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، وإعداد تقرير مفصل بما تم حيال المريضة.

أسفر الفحص عن النتائج التالية وهى أنه

سبق للمريضة التوجه إلى مستشفى التخصصي يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12 / 2025 في تمام الساعة 7:37 مساءً عن طريق هيئة الإسعاف، وتم مناظرتها طبيًا بقسم الطوارئ بالمجان، وتبيّن من الفحص أنها تعاني من أعراض ولادة كاذبة، ولا توجد دلائل على دخولها في مرحلة ولادة فعلية، مع التوصية بالمتابعة من خلال العيادات الخارجية لتحديد موعد الولادة.

كما توجهت لجنة مختصة من إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية إلى مستشفى دمياط العام لمراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وتبيّن أن المريضة حضرت إلى المستشفى لأول مرة مساء يوم الخميس في تمام الساعة 12 منتصف الليل، تشكو من آلام بالبطن، وتم استقبالها وحجزها، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووضعها تحت الملاحظة الطبية حتى زوال الألم.



أظهرت الفحوصات أن المريضة حامل في الشهر التاسع، وسبق لها الولادة الطبيعية مرتين.



واخيرا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل السونار، تبيّن أن حالة الجنين مستقرة، وكذلك حالة الأم مستقرة، ولا توجد أي أعراض تدل على حدوث ولادة في الوقت الحالى وبناءً على استقرار الحالة الصحية للأم والجنين، لا تستدعي الحالة استمرار حجزها بمستشفى دمياط العام، وتمت التوصية بخروجها مع الاستمرار في المتابعة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، لحين ظهور أي أعراض جديدة تستدعي التدخل الطبي.

وبذلك يتضح أن الإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى التخصصي جاءت مطابقة تمامًا للإجراءات التي تم اتخاذها داخل مستشفى دمياط العام، ووفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.

كما توضح المديرية أن الحالة الصحية للمريضة غير طارئة ومستقرة حاليًا، ويتم التعامل معها باعتبارها حالة غير طارئة، وفي حال ظهور أي أعراض طارئة مستقبلًا، سيتم توجيهها فورًا إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بأي مستشفى من مستشفيات المحافظة، والتعامل معها كحالة طارئة طبقًا للإجراءات المعمول بها.

وتؤكد مديرية الشؤون الصحية أن جميع مستشفيات محافظة دمياط ملتزمة التزامًا كاملًا بتطبيق القرارات الوزارية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063)، وكافة القرارات التنفيذية المنظمة، بشأن استقبال جميع الحالات الطارئة مجانًا دون أي تمييز، ويتم التأكيد على ذلك بشكل مستمر.