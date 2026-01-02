الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث البصمة الكربونية وتطوير القطاع

عقدت لجنة المقاولات بغرفة الاسكندرية برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، اجتماعًا وورشة عمل بعنوان «حساب البصمة الكربونية لشركات المقاولات ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع» بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء.

وتم تنظيم الورشة تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، وحرص اللجنة على تبنّي مفاهيم الاستدامة والبناء الأخضر، ومع التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغيرات المناخية واشتراطات المناقصات الدولية التي تفرض تقديم حسابات دقيقة للبصمة الكربونية، إلى جانب السعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في ظل الارتفاع المستمر لأسعاره، بما يعزز دور قطاع المقاولات في تطبيق الممارسات البيئية الذكية والفعالة.

وافتتح اللقاء بكلمات ترحيبية للدكتور مهندس أسماء حنفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة جرين سوسيتى، والمهندس الاستشاري محمد عبد المجيد مدير صيانة بشركة المهندس للتجارة وأمين محافظة الإسكندرية بمؤسسة مهندسون مصر المستدامة، والدكتور مهندس مينا وجدي مدير البرامج التدريبية بمؤسسة جرين سوسيتى ونائب الأمين العام لمؤسسة مهندسون مصر المستدامة.

وتضمنت ورشة العمل عددًا من المحاور شملت: حسابات البصمة الكربونية في قطاع المقاولات قدمه الدكتور طارق رزق استشاري البصمة الكربونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات قدمه المهندس أحمد سعيد خبير الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل البصمة الكربونية قدمه الربان خالد المرشدي خبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل البصمة الكربونية.

كما تم خلال اللقاء استعراض دور المنظمات الدولية الداعمة في هذا المجال، وفي مقدمتها الأمم المتحدة UN، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، والمبادرة العالمية لإعداد تقارير الانبعاثات GHG Protocol، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO وبخاصة المواصفة ISO 14064.

واختُتم اللقاء بتوجيه كلمات الشكر والتأكيد على استمرار جهود اللجنة في دعم التحول الأخضر والمستدام في قطاع التشييد والبناء، وضرورة مواكبة التعديلات المرتقبة في قانون البيئة المصري بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.