الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد
إخلاء سبيل جميع المتهمين في أزمة فرح كروان مشاكل بشبرا الخيمة| تفاصيل
«مش هسيب حق ابني».. تفاصيل وفاة السباح جون ماجد غرقا بنادي الغابة
مصطفى بكري: الشاباك متورط في تمويل جهات مرتبطة بالإخوان داخل إسرائيل
بعد جون ماجد .. غرق الاطفال في حمامات السباحة حوادث مأساوية.. تفاصيل
رالي داكار السعودية 2026 ينطلق غدا بمشاركة 812 متسابقا ومسار يمتد عبر 7 مناطق
بتواجد مرموش| أغلى 25 لاعبا في ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ترتيب محمد صلا ح مفاجأة
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
محافظات

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث البصمة الكربونية وتطوير القطاع

ورشة عمل بالغرفة التجارية بالإسكندرية
ورشة عمل بالغرفة التجارية بالإسكندرية
أحمد بسيوني   -  
ولاء عبد الكريم

عقدت لجنة المقاولات بغرفة الاسكندرية برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، اجتماعًا وورشة عمل بعنوان «حساب البصمة الكربونية لشركات المقاولات ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع» بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء.

وتم تنظيم الورشة تحت رعاية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، وحرص اللجنة على تبنّي مفاهيم الاستدامة والبناء الأخضر، ومع التحديات المتصاعدة الناتجة عن التغيرات المناخية واشتراطات المناقصات الدولية التي تفرض تقديم حسابات دقيقة للبصمة الكربونية، إلى جانب السعي نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في ظل الارتفاع المستمر لأسعاره، بما يعزز دور قطاع المقاولات في تطبيق الممارسات البيئية الذكية والفعالة.

وافتتح اللقاء بكلمات ترحيبية للدكتور مهندس أسماء حنفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة جرين سوسيتى، والمهندس الاستشاري محمد عبد المجيد مدير صيانة بشركة المهندس للتجارة وأمين محافظة الإسكندرية بمؤسسة مهندسون مصر المستدامة، والدكتور مهندس مينا وجدي مدير البرامج التدريبية بمؤسسة جرين سوسيتى ونائب الأمين العام لمؤسسة مهندسون مصر المستدامة.

وتضمنت ورشة العمل عددًا من المحاور شملت: حسابات البصمة الكربونية في قطاع المقاولات قدمه الدكتور طارق رزق استشاري البصمة الكربونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات قدمه المهندس أحمد سعيد خبير الذكاء الاصطناعي في قطاع المقاولات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل البصمة الكربونية قدمه الربان خالد المرشدي خبير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقليل البصمة الكربونية.

كما تم خلال اللقاء استعراض دور المنظمات الدولية الداعمة في هذا المجال، وفي مقدمتها الأمم المتحدة UN، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، والمبادرة العالمية لإعداد تقارير الانبعاثات GHG Protocol، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO وبخاصة المواصفة ISO 14064.

واختُتم اللقاء بتوجيه كلمات الشكر والتأكيد على استمرار جهود اللجنة في دعم التحول الأخضر والمستدام في قطاع التشييد والبناء، وضرورة مواكبة التعديلات المرتقبة في قانون البيئة المصري بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

الاسكندرية غرفة الاسكندرية ورشة عمل البصمة الكربونية تطوير القطاع

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

روواد الفضاء

ربع قرن في المدار.. كيف يعيش البشر داخل الفضاء؟

رونالدو

غاب لأول مرة منذ 15 عاما.. رقم حرم رونالدو من كتابة فصل جديد في 2025

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

