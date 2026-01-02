قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة الإسكندرية: تقديم 8 ملايين و248 ألفا و858 خدمة طبية خلال 2025

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية محمد بدران
وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية محمد بدران
أحمد بسيوني

سجّلت مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة الإسكندرية تقديم 8 ملايين و248 ألفًا و858 خدمة طبية وعلاجية ووقائية خلال عام 2025، وذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

ووفقًا لبيانات مديرية الصحة بالإسكندرية، بلغ عدد الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفيات 3 ملايين و232 ألفًا و503 خدمات، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات الجراحية، والعيادات الصباحية والمسائية.

كما تم تقديم 1618 خدمة تشخيص عن بُعد، إلى جانب مليون و666 ألفًا و723 تحليلًا طبيًا، و224 ألفًا و927 فحصًا بالأشعة.

وساهمت 72 قافلة طبية في تقديم 68 ألفًا و238 خدمة للمناطق الأكثر احتياجًا.

تطوير 15 مستشفى حكوميًا بمختلف التخصصات


شهدت المحافظة خلال العام ذاته تطويرًا نوعيًا في 15 مستشفى، من بينها تجهيز وحدات رعاية مركزة (ICU HUBS) بسعة 44 سريرًا بمستشفى الحميات، و25 سريرًا بصدر كوم الشقافة، إلى جانب استحداث غرف مشورة أسرية، وكشك للولادة الطبيعية، ورفع كفاءة مستشفى صلاح العوضي ليصبح صديقًا للأم والطفل.

كما تم استحداث جراحات الشبكية والجسم الزجاجي، وأقسام للأشعة المقطعية والليزر بمستشفى الرمد.

إضافة تخصصات دقيقة وخدمات نوعية جديدة
 

شمل التطوير إضافة تخصصات جديدة، من بينها التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان لذوي الهمم، والروماتويد، وصدر الأطفال، فضلًا عن دعم مستشفى العامرية العام بغرف عمليات ورعايات، وأجهزة أشعة ماموجرام، ووحدة عناية لحديثي الولادة، وغرفة غسيل كلوي بمستشفى أبوقير.

توسع في الخدمات بالمناطق الحيوية
 

امتدت أعمال التطوير إلى مستشفى الجمهورية بإضافة وحدات رعاية ومحاضن، وإنشاء قسمي قسطرة قلبية وولادة طبيعية، وعيادة لحقن التصلب المتعدد بمستشفى رأس التين.

كما تم تطوير رعايات مستشفيي جمال حمادة وأطفال الأنفوشي، وإدخال خدمات الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية (ROP)، وافتتاح عيادات نفسية وعصبية وتغذية ورضاعة طبيعية.

افتتاح وحدات متخصصة لخدمة المجتمع المحلي


شهد عام 2025 افتتاح وحدة عناية درن، وعناية متوسطة، ووحدة معالجة نفايات بمستشفى صدر المعمورة، إلى جانب تطوير قسم السمع بمستشفى أطفال الرمل، وافتتاح عيادة قلب بصدر كوم الشقافة، وعيادات لعلاج العقم وأورام النساء بدار إسماعيل، مع دعمها بأجهزة تنفس صناعي إضافية.

 أكثر من 5 ملايين خدمة وقائية ومبادرات رئاسية


بلغ عدد الخدمات الوقائية 5 ملايين و16 ألفًا و355 خدمة، إضافة إلى مليون و993 ألفًا و534 خدمة رعاية أولية شملت الاستقبال والعيادات والمعامل وطب الأسنان.

كما تم تقديم 569 ألفًا و435 خدمة صحة إنجابية، ومليون و132 ألفًا و976 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية.

اعتماد وحدات صحية وتطوير ضمن «حياة كريمة»


وشهد العام المنقضي اعتماد 7 وحدات صحية من قِبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتطوير عدد من الوحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب افتتاح مخزن طعوم مركزي بمركز الصحة المهنية لتعزيز منظومة التطعيمات.

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
عملية جراحية
مياة الشرب بالشرقية
