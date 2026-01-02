أسرة الإعلامية نيفين القاضي تتلقى عزاءها .. غدا

أعلنت أسرة الإعلامية نيفين القاضي، موعد تلقي العزاء بعدما وافتها المنية صباح أمس الخميس 1 يناير.

وتتلقى أسرة نيفين القاضي، العزاء فيها غدًا السبت 3 يناير بمسجد آل رشدان فى مدينة نصر.

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

رحلت عن عالمنا الإعلامية نيفين القاضي، بعد تأثرها بوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، عقب مسيرة مهنية امتدت لسنوات داخل ماسبيرو.





وتُعد نيفين القاضي من أبرز مذيعات التليفزيون المصري، حيث قدمت عددًا من البرامج المهمة، من بينها برنامج «طعم البيوت» وبرنامج «سيادة المواطن» عبر القناة الثانية، إلى جانب مجموعة من البرامج السياحية التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.





وكانت الراحلة قد نُقلت إلى أحد المستشفيات خلال الفترة الأخيرة لتلقي العلاج، قبل أن تفارق الحياة، تاركةً حزنًا كبيرًا بين زملائها ومحبيها، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها الصبر والسلوان.