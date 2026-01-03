أسعار النفط تتقلب في بداية 2026 بفعل فائض المعروض

تقلبت أسعار النفط في أول يوم تداول من عام 2026، مع معادلة توقعات فائض المعروض تأثير المخاطر الجيوسياسية على الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+".

استقرت عقود مزيج برنت الآجلة لتتم تسويتها دون مستوى 61 دولاراً للبرميل في جلسة اتسمت بسيولة ضعيفة نسبياً، فيما بلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط 57 دولاراً. وتعثرت أسواق الشرق الأوسط، بما في ذلك المشتقات مثل خام دبي المرجعي الإقليمي، وسط ضغوط بيع كثيفة خلال نافذة تداول رئيسية في الساعات الآسيوية، بحسب متعاملين مطلعين على الأمر.

وفي ظل التراجع الموسمي في الاستهلاك، تميل منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" إلى الحذر. ومن المقرر أن يعقد أعضاء رئيسيون في تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية اجتماعاً عبر الإنترنت في 4 يناير، حيث يُتوقع أن يؤكدوا قراراً بوقف زيادات الإمدادات خلال الربع الأول.