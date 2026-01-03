قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
معتز الخصوصي

فتحت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت 3 يناير 2026، لبدء استقبال الناخبين للتصويت بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

تجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مرشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي: 

محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

 الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانية)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الأهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3 

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

8 محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد: 13 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

 الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

 الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

 الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخلة)

محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2 

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول أسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1 

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحمودية)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

 الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حمادة).

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب.

عقوبة عدم التصويت

نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

اللجان الفرعية الناخبين المحكمة الإدارية العليا المرحلة الأولى انتخابات مجلس النواب

