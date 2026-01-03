أطول انتخابات.. بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانيين بعدد من المحافظات|تفاصيل

تجري عدد من المحافظات جولة الاعادة للانتخابات البرلمانية ،وسط حرص من المواطنين على اختيار من يمثلهم والتصويت في الانتخابات..

اسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن جميع اللجان الانتخابية بالدوائر الأولى والثانية والرابعة فتحت أبوابها في الموعد المحدد صباح اليوم، مع انطلاق اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أحمد حسني مستشار المحافظ والعديد من وكلاء الوزارات ومديري القطاعات الخدمية ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة.

انتظام سير العملية الانتخابية

وأكد محافظ أسيوط أن عملية فتح اللجان تمت بانضباط كامل ودون أية معوقات، عقب وصول القضاة المشرفين وأطقم العمل إلى مقار اللجان في التوقيتات المقررة، بما يعكس الجاهزية الكاملة التي أعلنتها المحافظة مسبقًا، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية منذ لحظاتها الأولى.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبوالنصر أنه يتابع مجريات العملية الانتخابية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، المرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك لرصد الموقف أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات، في إطار الالتزام بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بتوفير مناخ انتخابي آمن ومنظم يضمن النزاهة والشفافية.

وأشار المحافظ إلى أن الدائرة الأولى تضم قسمي أول وثان أسيوط ومركز أسيوط، وتنعقد لجنتها العامة بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وتشرف عليها اللجنة العامة بمعهد القوصية الإعدادي الثانوي، بينما تضم الدائرة الرابعة مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم وقسم أبوتيج، وتدار أعمالها من خلال اللجنة العامة بمركز شباب أبوتيج.

وأضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية كانت قد انتهت من تجهيز 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، لاستقبال نحو مليونين و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشحًا على 9 مقاعد بنظام الفردي، مع التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث الإضاءة، والنظافة، ووسائل الحماية المدنية، وتأمين مصادر الكهرباء والمياه، وتوفير مولدات احتياطية تحسبًا لأي طوارئ.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن خطط التأمين تسير بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسيوط، لتأمين اللجان ومحيطها وضمان انسيابية حركة الناخبين، إلى جانب تفعيل منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يحقق سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

قبل إعادة انتخابات النواب.. محافظ أسيوط يتفقد لجنة إستاد الأربعينقبل إعادة انتخابات النواب.. محافظ أسيوط يتفقد لجنة إستاد الأربعين



وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين بالدوائر الثلاث إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودعمًا لمسيرة الاستقرار والبناء والتنمية، مشددًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتواصل تقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

المنيا

بدأت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمنيا في 5 دوائر، يتنافس فيها 26 مرشحا، وذلك تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح اللواء كدواني محافظ المنيا، أنه تم تجهيز 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين ممن لهم حق التصويت، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وتوفير جميع سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لأبناء المحافظة ووعيهم الوطني.

وأكد المحافظ علي وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين، لافتًا إلى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

ووجّه المحافظ بضرورة توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا جاهزية المدارس والمقار التي تستضيف اللجان من حيث الإضاءة الجيدة، ونظافة دورات المياه، وتوفير التهوية المناسبة، وخطوط الاتصالات، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان، بما يضمن المظهر الحضاري.

ومن جانبها كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لـ 5 دوائر انتخابية سبق إلغائها بحكم المحكمة الادارية العليا، لانتخابات مجلس النواب 2025، عن خوض 26 مرشحا جولة الاعادة التى تجرى يومى 3 و4 من يناير ، للتنافس على 13 مقعدا فرديا داخل الدوائر الخمس من العدوه شمالا وحتى دير مواس جنوبا

الدائرة الأولى: ومقرها قسم شرطة أول المنيا، وتضم قسم المنيا، ومركز المنيا، والمنيا الجديدة، يخوض جولة الاعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد وهم على فهمى إسماعيل محمد بدوى، أحمد حسين على حسين، سيد عبد الوهاب عبد الهادى، محمود محمد محمد عبد السلام، علاء عادل على محمود السبيعى، اندرو سامى محروس سليمان

الدائرة الثالثة: ومقرها قسم شرطة مغاغة، وتضم مراكز مغاغة والعدوه وبنى مزار، يخوض جولة الإعادة 8 مرشحين على 4 مقاعد وهم محمود عبد الحفيظ صالح، وحمادة محمد محمد محمد، وحسين حسنى حسين غيته، وإيهاب عبد العظيم جابر أحمد، محمد فرغلى أحمد فرغلى، إيهاب خالد فتح الباب أحمد، مصطفى أحمد منتصر محمد، أبو الفتوح محمد على حسن.

الدائرة الرابعة: ومقرها مركز شرطة أبوقرقاص، يخوض جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين وهم السيد مجدى معتمد سعداوى، حازم فاروق طه عبد الله، حسام محمود أحمد أحمد، مصطفى محمد بهى الدين التونى



الدائرة الخامسة: ومقرها قسم شرطة ملوى، ويخوض جولة الاعادة 6 مرشحين على 3 مقاعد وهم وائل اسماعيل حسن ابراهيم، محمد مصطفى محمود، اسامة عبد الشكور حمزة، هيلاسيلاسى غنى ميخائيل، حازم محمد عبد الهادى محمود، رياض عبد الستار حسن.

الدائرة السادسة: ومقرها مركز شرطة ديرمواس، ويخوض جولة الإعادة 2 مرشحين على مقعد وهما علاء على قدرى عبد الموجود، واشرف عبد العزيز ابو المكارم.

الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام أعمال فتح اللجان لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بعدد 7 دوائر بنطاق المحافظة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.



محافظ الجيزة يكرم المتميزين بإدارة الحملة بالديوان العاممحافظ الجيزة يكرم المتميزين بإدارة الحملة بالديوان العام

وإطمأن محافظ الجيزة على إنتظام وصول القائمين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان في المواعيد المحددة، وبدء استقبال الناخبين، وتوفير مختلف وسائل تنظيم دخول وإنتظار الجمهور من المترددين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، إلى جانب تيسير تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع رؤساء الأجهزة والهيئات المعنية لضمان إنتظام الأعمال على أن يتم المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتكثيف التواجد الميداني بمحيط اللجان للتأكد من انتظام الحركة المرورية ومنع أي إشغالات، ورفع التعديات، ومنع تراكم المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرافق والهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما أكّد محافظ الجيزة على أنه قد تم إنهاء الاستعدادات لاستقبال الناخبين وتجهيز المقار واللجان المنعقد بها الانتخابات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومنطقة الجيزة الأزهرية.

وشدّد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتشار فرق الطوارئ وتوافر سيارات شفط المياه بمحيط كل لجنة استعدادًا لأي تحذيرات بشأن سقوط الأمطار، مع المتابعة الدورية على مدار الساعة لغرفة العمليات الرئيسة للمحافظة المنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتلقي البلاغات والتقارير الواردة من الغرف الفرعية بمقار الأجهزة والوحدات المحلية لسرعة التعامل مع أي حالات طوارئ.

وتشمل الدوائر الانتخابية المنعقدة بالمحافظة الدائرة الأولى بقسم الجيزة، والتي تضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين التي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، بالإضافة إلى الدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية.

وتشمل الدوائر كذلك الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.

كما شهد المحافظ اللقاء الدورى لمتابعة الإنتخابات عبر الفيديو كونفرانس مع غرف عمليات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية، حيث أبلغ السكرتير العام للمحافظة عن تمام فتح جميع اللجان وإنتظام العمل بها.

شهد أعمال فتح اللجان كلٌّ من؛ محمد نور السكرتير العام، والأستاذ محمد مرعي السكرتير المساعد، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومسؤولي الأجهزة والهيئات والإدارات المعنية.