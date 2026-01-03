أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد منتصف الأسبوع

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق عن موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد .

وأكد بهاء الدين أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد منتصف الأسبوع الجاري إما الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد أبو شقة أنه كان عازف تماما عن الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد ، ولكن أمام رغبة جموع الوفديين في كل محافظات مصر طلبوا مني الترشح.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق : الوفديون أكدوا أنه لابد أن نكون أمام عمل جماعي في الفترة القادمة على قلب وإرادة رجل واحد لكي نعيد الحزب إلى ما يليق به في الشارع المصري وما يليق بتاريخ الحزب الذي يمتد جذوره التاريخية إلى أكثر من ١٠٠ عام.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم "السبت" ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.