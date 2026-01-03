رغم إعادتها أكثر من مرة.. الناخبون يتزاحمون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

رغم إعادة الانتخابات أكثر من مرة، إلا أن المواطنين يصرون على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في دوائرهم.

البحيرة

شهدت مدينة رشيد ومركز إدڤينا بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مقار التصويت.

وأوضح المستشار مجدي فضل، رئيس لجنة إدڤينا، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ فتح باب التصويت، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إن اللجان شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مدار ساعات اليوم، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأكد رئيس اللجنة أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري، مشددًا على استمرار العمل داخل اللجان حتى موعد غلق باب التصويت وفقًا للضوابط المحددة.

الوادي الجديد

شهدت لجان الانتخابات البرلمانيه بالدائرة الثانية الملغاه في الوادى الجديد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة من شباب القبائل والعائلات العربية، حيث شهدت لجنة أبو امنقار بواحة الفرافرة توافد عدد كبير من شباب القبائل.

وانتظمت في الوادي الجديد، اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط على مدار يومين، حيث انتظم عمل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحا.

وأكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث تم دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.



