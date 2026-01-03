قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رغم إعادتها أكثر من مرة.. الناخبون يتزاحمون على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
قسم المحافظات

رغم إعادة الانتخابات أكثر من مرة، إلا أن المواطنين يصرون على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية في دوائرهم.

البحيرة

شهدت مدينة رشيد ومركز إدڤينا بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، توافدًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان الانتخابية للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم داخل مقار التصويت.

وأوضح المستشار مجدي فضل، رئيس لجنة إدڤينا، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام منذ فتح باب التصويت، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير العملية، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إن اللجان شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مدار ساعات اليوم، مع توفير التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأكد رئيس اللجنة أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الدستوري، مشددًا على استمرار العمل داخل اللجان حتى موعد غلق باب التصويت وفقًا للضوابط المحددة.

الوادي الجديد

شهدت لجان الانتخابات البرلمانيه بالدائرة الثانية الملغاه في الوادى الجديد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة من شباب القبائل والعائلات العربية، حيث شهدت لجنة أبو امنقار بواحة الفرافرة توافد عدد كبير من شباب القبائل.

وانتظمت في الوادي الجديد، اليوم السبت، عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي تجرى في الدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط على مدار يومين، حيث انتظم عمل اللجان الانتخابية منذ الساعة التاسعة صباحا.

وأكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث تم دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.


 

الانتخابات البرلمانية مجلس النواب البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد