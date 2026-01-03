قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتشادو تتصدر المشهد.. المعارضة الفنزويلية نحو مرحلة جديدة بعد اعتقال مادورو
بعد شهر العسل .. هل تتم تسوية أزمة بنتايج مع الزمالك؟
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غلق 12 منشأة .. حملات مكبرة بأقسام محافظة الإسكندرية

أحمد بسيوني

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية للمحال التجارية والكافيهات، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، وفرض الانضباط بالشارع، والتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد التشغيل، مع إزالة الإشغالات والمخالفات المصاحبة.

أسفرت الحملات عن غلق 12 منشأة مخالفة، وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية، إلى جانب توجيه 7 إنذارات للمحال غير الملتزمة، مع إزالة الإشغالات بكافة المناطق المستهدفة، والتنبيه على أصحاب الأنشطة بسرعة تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية لتفادي الإجراءات الرادعة.

المحافظ: لا استثناء في تطبيق القانون

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن تطبيق مواعيد الغلق يتم بكل حزم ودون استثناء، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يحقق الانضباط العام، ويرشد استهلاك الطاقة، ويحافظ على مصالح المواطنين.

الإسكندرية حملات مكبرة منشآت مخالفة غلق المنشآت محاضر

