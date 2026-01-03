غلق 12 منشأة .. حملات مكبرة بأقسام محافظة الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الشتوية للمحال التجارية والكافيهات، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الطاقة، وفرض الانضباط بالشارع، والتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد التشغيل، مع إزالة الإشغالات والمخالفات المصاحبة.

أسفرت الحملات عن غلق 12 منشأة مخالفة، وتحصيل 39 ألف جنيه غرامات فورية، إلى جانب توجيه 7 إنذارات للمحال غير الملتزمة، مع إزالة الإشغالات بكافة المناطق المستهدفة، والتنبيه على أصحاب الأنشطة بسرعة تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية لتفادي الإجراءات الرادعة.

المحافظ: لا استثناء في تطبيق القانون

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن تطبيق مواعيد الغلق يتم بكل حزم ودون استثناء، مشددًا على استمرار الحملات اليومية بكافة الأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يحقق الانضباط العام، ويرشد استهلاك الطاقة، ويحافظ على مصالح المواطنين.