الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ساعتين و29 دقيقة.. تفاصيل اعتقال مادورو وترحيله من فنزويلا إلى أمريكا

رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي
محمد شحتة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إن ليلة أمس كان الجو هادئا وأمر الرئيس ترامب بأن نبدأ المهمة وقال لنا "حظا موفقا" وطبعا هذه الرسالة وصلت كل القوات المسلحة التي شاركت.

وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 20 منصة جوا وبحرا تم تنفيذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، من خلالها، و150 مقاتلة وطائرات الاستطلاع وآلاف من ساعات الخبرة وكل طواقمنا كانت لا تضاهى.

وتابع: عندما حل الليل بدأت قواتنا تنسق مع قوات إنفاذ القانون وبدأت تسير فوق البحر بسرعة مدروسة والرئيس استخدم القيادة الجنوبية لتنسيق الجهد لحماية السفن الحربية والطائرات المقاتلة والبحرية وعدد من الأصول العسكرية والمسيرات.

وفي كاراكاس تم تفكيك النظام العسكري الجوي في فنزويلا بما في ذلك استخدام الطرق الملائمة لجعل مسار المقاتلات الجوية آمنا لتنفيذ المهمة بأمان والعودة بأمان.

وتابع: قلنا إن عنصر المفاجأة لا يجب أن يغيب، المروحيات حلقت على ارتفاع منخفط وكان هناك محطات بدءا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ثم مررنا بسرعة وانضباط نحو الهدف.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين: عندما ذهبنا إلى موقع الهدف تعرضت مروحياتنا لإطلاق نار ورددنا عليهم بكل قوة وأصيب أحد الجنود الأمريكيين، وحصلنا على تحديثات من الوكالة الاستخباراتية لعدم جنودنا دون مخاطر.

وأكد أن مادورو استسلم وسنأخذه لوزارة العدل بمرافقة القوات الأمريكية بمهنية وبدقة دون فقدان أي أرواح أمريكية وبعدما حدث ذلك عادت القوات الأمريكية بغطاء جوي بعدما مرت المهمة بأمان والكل عاد إلى قواعده في الساعة الثالثة و29 دقيقة، ومعهم مادورو وزوجته على طائرة نقلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

