يديعوت أحرونوت: رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يزور إسرائيل ويجتمع مع زامير

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ضيفًا رسميًا على رئيس الأركان إيال زامير.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجانبين أجريا تقييمًا مشتركًا للوضع "ناقشا فيه التحديات الإقليمية، لا سيما الوضع في قطاع غزة والتحديات المستقبلية على الساحتين القريبة والبعيدة. ويولي الجيش الإسرائيلي أهمية كبيرة لعلاقته مع الجيش الأمريكي، وسيواصل العمل على تعزيز التعاون بين الجيشين".

وفي وقت سابق، وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال دان كين، إلى إسرائيل ضيفًا رسميا على رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

والتقى الاثنان في كريات غات بتل أبيب، ثم عقدا جلسة مشتركة مع القادة العسكريين لمناقشة التطورات الإقليمية. وواصل كين جولته الاستطلاعية في قطاع غزة، ثم زار مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، سيصل خلال الأيام المقبلة إلى المقر الأمريكي في كريات جات. وكان كين قد زار إسرائيل منتصف الشهر الجاري برفقة الرئيس دونالد ترامب، والتقى بنظيره رئيس الأركان، الفريق إيال زامير.

ومن جانب آخر، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على توصية الجيش الإسرائيلي برفع "الوضع الخاص" المفروض على الجبهة الداخلية في جنوب البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر.