كوثر محمود تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض

أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الكوادر التمريضية الشابة واهتمامه بالتواجد الميداني بينهم، خلال جولته اليوم بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس تقدير القيادة السياسية للدور المحوري الذي يقوم به التمريض في بناء منظومة صحية قوية وقادرة على الاستدامة.

وأثنت على لفتة رئيس الوزراء خلال التقاطه صورة تذكارية مع طلاب مدرسة التمريض بمستشفى الكرنك بالأقصر، معتبرة أن هذا المشهد يحمل رسالة معنوية بالغة الأهمية لأجيال التمريض الصاعدة، ويعزز ثقتهم في أن الدولة تضعهم في قلب عملية التطوير الصحي، وتدعم مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وأوضحت أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث طفرة حقيقية في تطوير معاهد ومدارس التمريض التابعة لها، من خلال تحديث المناهج التعليمية، وربط الدراسة النظرية بالتدريب العملي داخل منشآت صحية معتمدة، بما يضمن تخريج كوادر تمريضية مؤهلة علميًا وعمليًا وقادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل الصحي المتطور.

وأشارت إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري باعتباره حجر الأساس لأي نظام صحي ناجح، حيث حرصت على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتأهيل المدربين، وتطبيق معايير جودة صارمة داخل معاهدها، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الخريجين ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت إن هيئة الرعاية الصحية حريصة على الاستثمار في تطوير معاهد التمريض والذى يُعد استثمار في مستقبل الرعاية الصحية بمصر، وضمان لتوفير كوادر قادرة على تقديم خدمة آمنة وإنسانية وعالية الجودة.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود بجهود الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في دعم وتمكين كوادر التمريض داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن التطوير الذي تشهده معاهد التمريض التابعة للهيئة يعكس رؤية واضحة لربط التعليم والتدريب باحتياجات التشغيل الفعلي داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تخريج كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير المهنية، وقادرة على تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.