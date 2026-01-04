اجتماع عاجل لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط .. والتشديد على السرية التامة في نقل المظاريف

شهدت مديرية التربية والتعليم بدمياط أمس انطلاق اجتماع موسع برئاسة ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، لبحث الترتيبات النهائية وتحديد آليات العمل الدقيقة الخاصة بنقل وتأمين أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور إيهاب النشرتي، وكيل المديرية، والدكتورة رحاب، مدير عام التعليم العام، وطارق رزق، رئيس لجنة النظام والمراقبة، بالإضافة إلى محمد خفاجي، رئيس لجنة الإدارة، ويوسف التفاهني، رئيس المطبعة، وإيهاب المالكي، مدير إدارة شؤون الطلاب.

ركز الاجتماع على استعراض الضوابط الصارمة لضمان وصول الامتحانات للجان في موعدها المحدد، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمن السرية التامة، وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل هدوء وشفافية.

وشدّد وكيل الوزارة خلال اللقاء على ضرورة تكاتف كافة الأطراف والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، مع التأكيد على الدور المحوري لمندوبي الأسئلة في الالتزام بخطوط السير المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في استلام وتسليم المظاريف الامتحانية، لتخرج المنظومة بالشكل الذي يليق بتعليم دمياط.