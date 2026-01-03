وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستعد لاستقبال المزيد من السائحين من خلال عدة مشروعات لتحسين البنية الفندقية في منطقة الأهرام، التي تعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف فتحي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هناك عددًا كبيرًا من الغرف الفندقية في منطقة الهرم يتم تطويرها، بالإضافة إلى تسهيلات تحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون رسوم تشجيعية، وهي خطوة تحاكي نموذجًا قائمًا في عدة دول سياحية.

وتوقع وزير السياحة أن يتم إضافة حوالي 15 ألف غرفة فندقية جديدة في منطقة الأهرام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قطاع السياحة، كما أشاد بتوقعاته بتحقيق مصر رقمًا قياسيًا في السياحة، حيث يهدف إلى كسر حاجز الـ 20 مليون سائح في عام 2026.

وأشار فتحي إلى أن مصر استقبلت في عام 2025 نحو 19 مليون و500 ألف سائح، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قطاع السياحة. وأضاف أن الوزارة تستخدم برامج طيران تحفيزية لتشجيع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير قد لعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، حيث أصبح له دور كبير في جعل مصر من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.

وبخصوص ترميم المعالم الأثرية، أكد وزير السياحة أنه لا يمكن إجراء أي عمليات ترميم إلا بمشاركة مرممين محترفين، مشيرًا إلى أن الوزارة تصدت مؤخرًا لبعض الشائعات التي تم تداولها حول ترميم معالم تاريخية مثل سور مجرى العيون، مشددًا على أن الجزء الأثري لا يمكن المساس به أبدًا وأن الوزارة تحرص على الحفاظ على التراث المصري كما هو.