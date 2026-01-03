قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح
الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 189 مليار جنيه في يومين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025

وزير السياحة
وزير السياحة
عبد الخالق صلاح

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تستعد لاستقبال المزيد من السائحين من خلال عدة مشروعات لتحسين البنية الفندقية في منطقة الأهرام، التي تعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية في العالم.

وأضاف فتحي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هناك عددًا كبيرًا من الغرف الفندقية في منطقة الهرم يتم تطويرها، بالإضافة إلى تسهيلات تحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون رسوم تشجيعية، وهي خطوة تحاكي نموذجًا قائمًا في عدة دول سياحية.

وتوقع وزير السياحة أن يتم إضافة حوالي 15 ألف غرفة فندقية جديدة في منطقة الأهرام، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قطاع السياحة، كما أشاد بتوقعاته بتحقيق مصر رقمًا قياسيًا في السياحة، حيث يهدف إلى كسر حاجز الـ 20 مليون سائح في عام 2026.

وأشار فتحي إلى أن مصر استقبلت في عام 2025 نحو 19 مليون و500 ألف سائح، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في قطاع السياحة. وأضاف أن الوزارة تستخدم برامج طيران تحفيزية لتشجيع السياحة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير قد لعب دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، حيث أصبح له دور كبير في جعل مصر من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.

وبخصوص ترميم المعالم الأثرية، أكد وزير السياحة أنه لا يمكن إجراء أي عمليات ترميم إلا بمشاركة مرممين محترفين، مشيرًا إلى أن الوزارة تصدت مؤخرًا لبعض الشائعات التي تم تداولها حول ترميم معالم تاريخية مثل سور مجرى العيون، مشددًا على أن الجزء الأثري لا يمكن المساس به أبدًا وأن الوزارة تحرص على الحفاظ على التراث المصري كما هو.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار مليون زائر إم بي سي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مادورو وزوجته

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

ترشيحاتنا

صورة سابقة تجمع وكيل الأزهر والراحل

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر ينعى رئيس معاهد وجامعات دار السلام كونتور بإندونيسيا

دار الإفتاء

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد