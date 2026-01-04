القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير اليوم الاول لغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة خلال جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبإشراف عام للدكتورة رشا مهدي، وبحضور الأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج، ومنسقى المحافظات التى تشهد جولة الإعادة، وبمشاركة فريق العمل المتابع للعملية الانتخابية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت الدكتورة رشا مهدي على أن الفئات الاكثر مشاركة في عملية التصويت كانت للسيدات في محافظات البحيرة والاقصر والجيزة وتنوعت بين السيدات والرجال في محافظات أسيوط والمنيا والفيوم وسوهاج والإسكندرية والوادي الجديد واسوان.

فيما أشارت ياسمين زكريا إلى تواجد شرطة نسائية في أغلب اللجان التي تم متابعتها ، فضلاً عن تواجد رقابة قضائية كاملة داخل اللجان لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة

كما أشارت أمل توفيق مدير مكتب شكاوى المرأة في المجلس إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات المختلفة التي تم تلقيها عبر الخط المختصر 15115 المتعلقة بمواقع اللجان وإجراءات التصويت وذلك لتسهيل عملية التصويت للناخبات.