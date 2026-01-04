قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح
«مصر المستقبل»: ناقشنا مع سفير مصر بالنرويج أهمية المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج

قال طارق عناني أمين شئون حزب مصر المستقبل للمصريين في الخارج، إن السفير الدكتور جمال متولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة النرويج استقبله بصحبة رضا عكاشة مساعد أمين الحزب، ومحمد الفقي رئيس الجالية المصرية في النرويج، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة أوسلو.

وأضاف “عناني”، في بيان، أن اللقاء شهد حوارًا موسّعًا تناول الاستحقاق الانتخابي وأهمية المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج، حيث استعرض السفير الدكتور جمال متولي الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، وما تقوم به السفارة من تنظيم وتيسير إجراءات الانتخابات للمصريين المقيمين في النرويج، بما يضمن الشفافية وسهولة المشاركة.

ولفت إلى أن السفير الدكتور جمال متولي كشف عن أن العملية الانتخابية داخل مقر السفارة جرت بصورة ميسّرة ومنظمة، مؤكدًا أن السفارة كانت على أتم الاستعداد لاستقبال أبناء الجالية المصرية في النرويج، وتوفير كل السبل التي تضمن مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي بسهولة ويسر.

وأشار “عناني” إلى تأكيد السفير خلال حديثه على حرص الدولة المصرية على إنجاح العملية الانتخابية باعتبارها أحد ركائز المسار الديمقراطي، مشددًا على أن السفارة تقف على مسافة واحدة من جميع أبناء الجالية، وتعمل دائمًا لخدمتهم دون تمييز.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السفير الدكتور جمال متولي على أهمية التصدي لهذه الظاهرة من خلال توفير فرص حقيقية للشباب، وإقامة مشروعات تنموية تفتح آفاق العمل، وتحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

ولفت “عناني” إلى حديث رضا عكاشة، مساعد أمين الحزب، عن خبرته في ملف الهجرة بحكم تواجده في دولة اليونان، باعتبارها إحدى أهم بوابات الهجرة إلى أوروبا، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك للحد من هذه الظاهرة.

ونوه بأن محمد الفقي، رئيس الجالية المصرية في النرويج، صرح بأن العملية الانتخابية داخل السفارة شهدت تيسيرًا ملحوظًا وتنظيمًا متميزًا، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل السفارة المصرية في أوسلو لتسهيل مشاركة أبناء الجالية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأكد عناني، أمين شؤون المصريين بالخارج بحزب مصر المستقبل، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تشهد عرسًا انتخابيًا يليق بمكانة مصر، مشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به السفارات المصرية في الخارج، وعلى رأسها السفارة المصرية في النرويج.

وأعرب عن تقديره الكبير للجهود المخلصة التي يبذلها السفير الدكتور جمال متولي منذ توليه مهام عمله، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على رعاية أبنائها في الخارج وتعزيز التواصل الدائم معهم.

