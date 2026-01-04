اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات

شهدت حركة الطيران بين إسطنبول وموسكو اضطرابات ملحوظة، مساءًا، حيث دخلت عدة رحلات جوية في حالة انتظار جوي، بينما اضطرت رحلات أخرى إلى العودة أدراجها إلى مطار إسطنبول بعد الإقلاع.

اضطراب حركة الطيران بين تركيا وروسيا

رصد موقع التتبع العالمي “فلايت رادار”، عودة عدد من الرحلات الجوية من أجواء روسيا بعدما كانت قد أقلعت من أسطنبول في تركيا، حيث رصد فلايت رادار عودة 3 رحلات للخطوط الجوية التركية، فيما عادت رحلتين تابعتين لطيران بيجاسوس.

وبحسب معلومات متداولة، لوح إليها “فلايت رادار” تأتي هذه التطورات على خلفية تقارير عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف العاصمة الروسية موسكو، ما انعكس على إجراءات السلامة وحركة الملاحة الجوية في المجال الجوي المرتبط بالرحلات المتجهة إلى المدينة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من شركات الطيران أو السلطات المعنية توضح حجم التأثير أو مدة التعطيل، في وقت تتابع فيه الجهات المختصة تطورات الوضع لضمان سلامة العمليات الجوية.