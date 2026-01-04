قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
فن وثقافة

ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها

هناء عطية
هناء عطية

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة السيناريست هناء عطية اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض. 

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري فيما يلي أبرز المعلومات عن السيناريست الراحلة هناء عطية. 

  • تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1988. 
  • كتبت العديد من الروايات، التي تحولت لأفلام، منها؛ (يوم للستات، خلطة فوزية).
  • لديها ابنتان، هما: (الفنانة الشابة مريم ويفي، والمخرجة جميلة ويفي). 
  • عانت من الفشل الكلوي والالتهاب الرئوي. 
  • تدهورت حالتها الصحية في أيامها الأخيرة ودخلت العناية المركزة. 

وفاة هناء عطية 

أعلنت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست  هناء عطية، عن وفاة والدتها في ساعة مبرة من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ماما ماتت».

وكانت هناء عطية تعانى من التهاب رئوي حاد، إضافة إلى مشاكل صحية فى الكلى، قبل وفاتها.

هناء عطية

هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.

قدمت هناء عطية للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من أبرزها فيلمى «يوم للستات» و«خلطة فوزية»، وقد نالت عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم «يوم للستات».

