تدخل عاجل لرئيس حي شمال الغردقة للسيطرة على تسرب مياه صرف صحي بالطريق الدائري

تدخلت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة بشكل عاجل للسيطرة على تسرب مياه صرف صحي بالطريق الدائري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بسرعة التعامل مع أي طوارئ قد تؤثر على سلامة الطرق والمنشآت.

وقاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، تحركًا فوريًا بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عقب رصد تجمع لمياه الصرف الصحي بالطريق الدائري، حيث جرى التواصل على الفور مع غرفة عمليات المحافظة لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم.

وأوضح رئيس الحي أنه تم الدفع بسيارتي كسح تابعتين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط تراكمات المياه ومنع امتدادها إلى نهر الطريق، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن أعمال الشفط والمسح ما زالت جارية لحين التأكد من استقرار الأوضاع بشكل كامل بالمنطقة، مشددًا على استمرار المتابعة الدورية لكافة الطرق والمناطق الحيوية داخل نطاق الحي، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمرافق العامة والطرق الرئيسية.