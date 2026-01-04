محافظ الفيوم: انتظام التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بانتخابات النواب

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، انتظام جميع لجان التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرة الثالثة.



تابع محافظ الفيوم، من غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومن خلال التواصل مع رؤساء المدن ومندوبي مركز السيطرة، فتح وانتظام جميع اللجان الانتخابية بنطاق الدائرة الثالثة التي تضم مركزي سنورس وطامية، واطمأن على تيسير كافة الإجراءات أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.



وأشار المحافظ إلى أهمية المشاركة في عملية التصويت، وخروج المواطن إلى لجان الانتخابات لاختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الجاهزية التامة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها وتلافيها على الفور، مؤكداً حرص المحافظة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



جدير بالذكر أن من لهم حق التصويت بالدائرة الثالثة بانتخابات مجلس النواب، يبلغ 667 ألفا و149 ناخبا وناخبة، بواقع 381 ألفا و377 ناخباً بمركز سنورس، و285 ألفا و772 ناخباً بمركز طامية، ويبلغ عدد المقار الانتخابية بالدائرة 73 مقراً تضم 93 لجنة فرعية موزعة بواقع 53 لجنة بمركز سنورس، و40 لجنة بمركز طامية.