غرفة عمليات الجبهة الوطنية تتابع انتخابات البواب بـ27 دائرة الملغاة

تستكمل غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية، انعقادها لمتابعة اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، فى 27 دائرة انتخابية ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى، للاطمئنان على انتظام التصويت منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع وسلاسة اجراءات سير العملية الانتخابية.



وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، تفاصيل المشهد الانتخابي بالدوائر التي يدفع فيها الحزب بمرشحين، من خلال التواصل عبر تقنية "زووم" للتعرف عن قرب على طبيعة معدلات الإقبال باللجان الانتخابية في الساعات الأولى، والاطمئنان على توافر المناخ الذي يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم، ويكفل مبادئ المنافسة والشفافية بين المرشحين.



وحرصت غرفة العمليات منذ الصباح الباكر على التواصل مع المرشحين وأمناء الحزب بالمحافظات التي تُجرى فيها جولة الإعادة ويخوض فيها الحزب السباق الانتخابي، لمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، والتوجيه بالإبلاغ الفوري عن أي تحديات قد تواجه الناخبين داخل اللجان أو بمحيطها للتعامل السريع معها.



وتعتمد الغرفة المركزية على آليات متابعة وإشراف منظمة، تشمل التواصل المباشر والدوري مع أمانات الحزب بالمحافظات المعنية، وعقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، لرصد مختلف الملاحظات أولًا بأول، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لسير الانتخابات.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، تأكيدًا لإرادة المواطنين في صنع القرار الوطني، ودعم مؤسسات الدولة المنتخبة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، فضلًا عن الإسهام في بناء مجلس نواب قوي وقادر على التعبير عن تطلعات المصريين، وحماية مقدرات الوطن، بما يعزز مسار الحياة الديمقراطية، ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.