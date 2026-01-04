قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غرفة عمليات الجبهة الوطنية تتابع انتخابات البواب بـ27 دائرة الملغاة

حزب الجبهة
حزب الجبهة
حسن رضوان

تستكمل غرفة العمليات المركزية بحزب الجبهة الوطنية، انعقادها لمتابعة اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، فى 27 دائرة انتخابية ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى، للاطمئنان على انتظام التصويت منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع وسلاسة اجراءات سير العملية الانتخابية.


وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، تفاصيل المشهد الانتخابي بالدوائر التي يدفع فيها الحزب بمرشحين، من خلال التواصل عبر تقنية "زووم" للتعرف عن قرب على طبيعة معدلات الإقبال باللجان الانتخابية في الساعات الأولى، والاطمئنان على توافر المناخ الذي يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم، ويكفل مبادئ المنافسة والشفافية بين المرشحين.


وحرصت غرفة العمليات منذ الصباح الباكر على التواصل مع المرشحين وأمناء الحزب بالمحافظات التي تُجرى فيها جولة الإعادة ويخوض فيها الحزب السباق الانتخابي، لمتابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة، والتوجيه بالإبلاغ الفوري عن أي تحديات قد تواجه الناخبين داخل اللجان أو بمحيطها للتعامل السريع معها.


وتعتمد الغرفة المركزية على آليات متابعة وإشراف منظمة، تشمل التواصل المباشر والدوري مع أمانات الحزب بالمحافظات المعنية، وعقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، لرصد مختلف الملاحظات أولًا بأول، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لسير الانتخابات.

ويجدد حزب الجبهة الوطنية دعوته إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، تأكيدًا لإرادة المواطنين في صنع القرار الوطني، ودعم مؤسسات الدولة المنتخبة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، فضلًا عن الإسهام في بناء مجلس نواب قوي وقادر على التعبير عن تطلعات المصريين، وحماية مقدرات الوطن، بما يعزز مسار الحياة الديمقراطية، ويضمن مشاركة واعية ومسؤولة من مختلف فئات المجتمع.

الجبهة الوطنية انتخابات الإعادة 27 دائرة الملغاة غرفة عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يجتمع مع الأجهزة بقطاع الناشئين لإنهاء أزمة المستحقات المالية

ريال مدريد

ريال مدريد ضد بيتيس.. تشكيلة الفريق المتوقعة بدون مبابي

لاسين سينايكو

البطل القومي في مالي.. سينايكو يحافظ على آمال بلاده في أمم أفريقيا

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد