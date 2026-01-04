قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم
الوطنية للانتخابات: إبطال التصويت في لجنة 45 أبو حمص بـ البحيرة
من بلغوا سن المعاش.. رئيس الرعاية الصحية يبحث الاستعانة بالأطباء الممارسين وخبرات القدامى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة التي تحجب الرؤية
إزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة التي تحجب الرؤية
أ ش أ

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التي تحجب الرؤية وتشوه المظهر الحضاري والجمالي .


واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، نفذ حي وسط بالإسكندرية، حملة مكبرة تم خلالها إزالة 51 إعلانا مخالفا، ورفع 160 حالة إشغال من أرصفة المشاه وحرم الطريق العام وتيسير حركة المارة والمركبات، وتحصيل مبلغ 14 ألف جنيه غرامات فورية من كافيهات ومحال تجارية مخالفة، وتشميع مخازن سوبر ماركت شهير بمحطة مصر حماية للصحة العامة لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.


وتحفظ حي أول العامرية، على 70 حالة إشغال متنوعة و125 هالكا وحفارا لقيامه بالحفر بدون تصريح بطريق البتروكيماويات بدائرة الحي.


ونفذ حي غرب، حملة بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والفروشات بمنطقة "سوق الجمعة" ورفع كافة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وإزالة الفروشات والتعريشات وتحميل سيارتين للمخلفات من فض السوق.


ووجه الحي حملة لمنطقة بشاير الخير 1 و2 بمنطقة كرموز، وتم إزالة كافة الإشغالات والفروشات والتعديات على الرصيف والطريق العام والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.
وشملت حملات حي شرق، مناطق وشوارع رئيسية وفرعية، وأسفرت عن إزالة "91 حالة إشغال" و"60 هالك" .


وتمكن حي الجمرك، من رفع وإزالة "52 حالة إشغال و20 هالك"، وتحميل 3 نقلات مخلفات أتربة من عدة شوارع بنطاق الحي.


وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال حملاتها بمختلف الأحياء، بناء على تكليفات محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التصدي للبناء على الرقعة الزراعية حفاظا عليها وإزالة البناء العشوائي وفرض الانضباط وسيادة القانون .


وذكر حي أول العامرية أنه تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن صب سقف دور أرضي منتهي الأعمال وأعمدة خرسانية وحوائط بعقار، وهدم سقف مخالف بعقار، وإيقاف أعمال بناء سقفين بعقارين مختلفين بقرى "طيبة 1 و2 والسلام" بمنطقة النهضة، والتحفظ على كمية من الأخشاب ومعدات البناء .


وأسفرت حملة حي ثان العامرية عن إزالة متغير مكاني عبارة عن حوائط بدون سقف لعقار دور أرضي على مساحة 80 م، وهدم أسوار بدون ترخيص على مساحة 500 م بمنطقة السجاد - الناصرية، وهدم وتكسير إزالة سملات وأسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة 500 م بمنطقة الناصرية، والتحفظ على بوابة حديد .


ورصد حي ثان المنتزة، أعمال بناء على أرض زراعية بعزبة البرنس بنطاق الحي عبارة عن شدة خشبية وأعمدة وسملات، وتم إزالتها والتحفظ على كميات من الأخشاب وشكائر أسمنت، والإحالة للإدارة الهندسية بالحي لتطبيق القانون بكل حزم مع المخالفين.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة تشوه المظهر الحضاري والجمالي حملة مكبرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ما مفهوم البركة بمعناها المتعارف عليه في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

ما مفهوم البركة في الإسلام.. كيف تحل ومتى تذهب؟

بيت الزكاة والصدقات

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات اليوم

الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في الـ 27 من شهر رجب

الإفتاء: الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أمرٌ مشروعٌ ومستحب

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد