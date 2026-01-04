محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التي تحجب الرؤية وتشوه المظهر الحضاري والجمالي .



واستجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية، نفذ حي وسط بالإسكندرية، حملة مكبرة تم خلالها إزالة 51 إعلانا مخالفا، ورفع 160 حالة إشغال من أرصفة المشاه وحرم الطريق العام وتيسير حركة المارة والمركبات، وتحصيل مبلغ 14 ألف جنيه غرامات فورية من كافيهات ومحال تجارية مخالفة، وتشميع مخازن سوبر ماركت شهير بمحطة مصر حماية للصحة العامة لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.



وتحفظ حي أول العامرية، على 70 حالة إشغال متنوعة و125 هالكا وحفارا لقيامه بالحفر بدون تصريح بطريق البتروكيماويات بدائرة الحي.



ونفذ حي غرب، حملة بالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والفروشات بمنطقة "سوق الجمعة" ورفع كافة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وإزالة الفروشات والتعريشات وتحميل سيارتين للمخلفات من فض السوق.



ووجه الحي حملة لمنطقة بشاير الخير 1 و2 بمنطقة كرموز، وتم إزالة كافة الإشغالات والفروشات والتعديات على الرصيف والطريق العام والتحفظ على 30 حالة إشغال متنوع.

وشملت حملات حي شرق، مناطق وشوارع رئيسية وفرعية، وأسفرت عن إزالة "91 حالة إشغال" و"60 هالك" .



وتمكن حي الجمرك، من رفع وإزالة "52 حالة إشغال و20 هالك"، وتحميل 3 نقلات مخلفات أتربة من عدة شوارع بنطاق الحي.



وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية من إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال حملاتها بمختلف الأحياء، بناء على تكليفات محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التصدي للبناء على الرقعة الزراعية حفاظا عليها وإزالة البناء العشوائي وفرض الانضباط وسيادة القانون .



وذكر حي أول العامرية أنه تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن صب سقف دور أرضي منتهي الأعمال وأعمدة خرسانية وحوائط بعقار، وهدم سقف مخالف بعقار، وإيقاف أعمال بناء سقفين بعقارين مختلفين بقرى "طيبة 1 و2 والسلام" بمنطقة النهضة، والتحفظ على كمية من الأخشاب ومعدات البناء .



وأسفرت حملة حي ثان العامرية عن إزالة متغير مكاني عبارة عن حوائط بدون سقف لعقار دور أرضي على مساحة 80 م، وهدم أسوار بدون ترخيص على مساحة 500 م بمنطقة السجاد - الناصرية، وهدم وتكسير إزالة سملات وأسوار بالطوب الأبيض في المهد على مساحة 500 م بمنطقة الناصرية، والتحفظ على بوابة حديد .



ورصد حي ثان المنتزة، أعمال بناء على أرض زراعية بعزبة البرنس بنطاق الحي عبارة عن شدة خشبية وأعمدة وسملات، وتم إزالتها والتحفظ على كميات من الأخشاب وشكائر أسمنت، والإحالة للإدارة الهندسية بالحي لتطبيق القانون بكل حزم مع المخالفين.

