مصطفى كامل يزور منصور هندي بعد تعرضه لحادث سير

حرص الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- على زيارة منصور هندي -عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العمل- بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر مصطفى كامل، مقطع فيديو مع منصور هندي، داخل المستشفى، وعلق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «الآن أخي وحبيبي وزميلي الأستاذ منصور هندي .. الحمدلله علي نجاح العمليه ربنا يتم شفاك علي خير».

مصطفى كامل

من جهة أخرى، قرر الفنان مصطفى كامل استبعاد أحمد أبو المجد من رئاسة فرع نقابة الموسيقيين فى بورسعيد وإحالة كل الاتهامات والأزمات المالية الى النيابة العامة للتحقيق معه.

مجلس تأديب لكل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إحالة كل من حلمي عبد الباقي وأحمد أبو المجد الى مجلس التأديب وذلك على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما من جهة ومصطفى كامل من جهة أخرى.

حلمى عبد الباقي ينفي اتهامه

ونفي الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بشأن حضوره جلسة تحقيق ورفضه الرد على اتهامات منسوبة إليه، مؤكدًا أن هذه التصريحات غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة.

وأكد أن التحقيق لم يُفتح من الأصل ولم تُنسب إليه أي اتهامات، وبالتالي فإن الحديث عن رفض الرد على الاتهامات هو ادعاء لا أساس له، خاصة أن مصطلح اتهامات له مدلول جنائي لا ينطبق على حالته على الإطلاق.

وأضاف وكيل أول نقابة الموسيقيين أنه لن يترك حقه ضد أى شخص له أى كلام مش صحيح .

وأكد الفنان حلمي عبد الباقي، تقدمه بطعن قانوني على قرار إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين، الذي صدر خلال الأيام الماضية، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية التي يكفلها الدستور والقانون.