طريقة عمل ميني كوردن بلو...بمذاق لا يقاوم

ميني كوردن بلو من الأكلات اللذيذة المفضلة لدى الكثير من الأطفال والكبار أيضا، فيمكنك تطبيقه في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج “عيش وملح” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل ميني كوردن بلو ، كما يلي:

مقادير كوردن بلو



● دجاج مفروم ناعم

● ملح وفلفل أسود

● بابريكا

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

للحشو:

● جبنة موزاريلا مكعبات صغيرة

● تركي مدخن مقطع



للتغليف:

● دقيق

● بيض وحليب

● بقسماط مطحون

● زيت للقلي

طريقة تحضير ميني كوردن بلو



تخلط مكونات الفراخ في الكبة

تشكل كرات وتحشى بالجبنة واللانشون

تغمر في الدقيق

ثم في البيض والحليب

ثم في البقسماط

تترك في الثلاجة حتى تتجمد

تقلى في زيت غزير وساخن