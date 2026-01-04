قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
مقالات

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

د. آية الهنداوي
د. آية الهنداوي

نصنع وعينا اليوم في ساحة مزدحمة لا تشبه ساحات التفكير القديمة، بل تشبه سوقًا صاخبة تتغير لافتاته كل ساعة. 
زمن الترند لا يمنح الإنسان فرصة التأمل، بل يدفعه دفعًا إلى التفاعل السريع وإبداء الرأي قبل الفهم،د والمشاركة قبل السؤال. في هذا المناخ، لم يعد الخطر الحقيقي هو غياب المعلومة بل غياب القدرة على التمييز بين ما يستحق الانتباه وما يُفرض علينا قسرًا.
الترند لا يصنع الأفكار، لكنه يحدد ما يُرى وما يُهمَل. هو آلية انتقاء قاسية ترفع موضوعات بعينها إلى الصدارة لا لأنها الأعمق أو الأصدق، بل لأنها الأكثر إثارة والأسرع انتشارًا والأقدر على جذب الانتباه اللحظي. ومع التكرار يتحول هذا الإختيار المفروض إلى وعي زائف يظن فيه الفرد أنه اختار موقفه بحرية، بينما هو في الحقيقة استجاب لمسار مُعدّ سلفًا.
أخطر ما في زمن الترند أنه يُقنعنا بأن التفاعل وعي، وبأن إبداء الرأي موقف، وبأن المشاركة موقف أخلاقي. نضغط زر الإعجاب فنشعر بالرضا ونكتب تعليقًا سريعًا فنظن أننا شاركنا في صناعة الحقيقة، بينما يظل التفكير الحقيقي مؤجَّلًا مؤلمًا وغير مرغوب فيه.

الوعي بطبيعته،ط عملية بطيئة تتطلب شكًّا ومسافة وقدرًا من العزلة المؤقتة عن الضجيج وهي شروط تتناقض تمامًا مع منطق الترند.
صناعة الوعي في هذا السياق تبدأ أولًا بالقدرة على التوقف. التوقف عن التفاعل الفوري وعن الانجرار وراء الإنفعال الجماعي وعن الخوف من أن نفوّت شيئًا. 
ليس كل ما ينتشر يستحق أن يُناقَش، وليس كل قضية مطروحة علينا هي قضيتنا الحقيقية. الوعي فعل اختيار، لا فعل استجابة تلقائية.
ثم تأتي مهارة السؤال. السؤال عمّا يُقدَّم لنا عمّن يستفيد من انتشاره، عمّا يُخفى خلف العناوين الجذابة والصور المبتورة.

الترند يعيش على السطح، أما الوعي فيبحث عمّا تحته وكلما تدرّب الإنسان على السؤال تراجع تأثير الصدمة وخفّ سحر العناوين الصاخبة.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية استعادة الزمن الداخلي للفهم. القراءة المتأنية والاستماع الطويل والعودة إلى مصادر متعددة ليست ترفًا ثقافيًا، بل مقاومة حقيقية لسطوة اللحظة.
فالوعي لا يُبنى في خمس عشرة ثانية، ولا يُختزل في مقطع مجتزأ ولا يُقاس بعدد المشاركات، بل بعمق الفهم واتساع الرؤية.
في زمن الترند، يصبح الصمت أحيانًا موقفًا والتريث شجاعة ورفض الإنخراط فعل وعي.
أن تختار ألا تشارك، وألا تُعلّق، وألا تُبدي رأيًا قبل أن تتضح لك الصورة، فهذا في حد ذاته مقاومة هادئة لمنطق القطيع الرقمي.

نصنع وعينا اليوم حين نستعيد إنسانيتنا في مواجهة الخوارزميات، وحين نُدرك أن ما يُراد لنا أن نراه ليس بالضرورة ما يجب أن نراه، وأن الحرية الحقيقية لا تكمن في كثرة الخيارات المعروضة، بل في قدرتنا على الإختيار خارج ما يُفرض علينا.
في عالم يحكمه الترند يصبح الوعي فعلًا شاقًا، لكنه الفعل الوحيد القادر على إنقاذ الإنسان من التحول إلى مجرد صدى.

