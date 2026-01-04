بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، آخر المستجدات في تشكيل مجلس النواب المصري الجديد والذي يبدأ أعماله في شهر يناير 2026، والمكون من 568 عضوًا بالانتخاب، ويعين رئيس الجمهورية 5% من إجمالى المنتخبين بعدد 28 نائبًا.

وتضمن التشكيل حتى الآن 519 نائبا رسميًا فازوا فى الانتخابات، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد 4 يناير 2026 أسماء 35 نائبًا فائزًا في الـ19 دائرة ملغاة بجولة الإعادة، ويستمر اليوم الأحد 4 يناير 2026 التصويت لاختيار 49 نائبا في إعادة 27 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب، ويتم إعلان النتيجة يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير 2026، وبذلك تصل أطول انتخابات شهدها تاريخ مصر الحديث المحطة الأخيرة.