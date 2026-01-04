قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتفوق على السعودية.. فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم
وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد
مناسبتان دينية ووطنية.. جدول الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي
كأس أمم إفريقيا | شوط أول سلبي بين المغرب وتنزانيا
كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد سامي يكشف سر لياقته على الهواء.. ومي عمر تمزح بصورة قديمة في «أبلة فاهيتا»
بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد
قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر
السودان.. مقتل 114 شخصا خلال أسبوع واحد في هجمات متفرقة بدارفور
القصة الكاملة لواقعة الإسباني وصديقته بعد خلع ملابسهما أمام الأهرامات
وزنه 8 جرامات.. سعر الجنيه الذهب اليوم وصل كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حسم 35 مقعدا اليوم.. ننشر تشكيل مجلس النواب الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، آخر المستجدات في تشكيل مجلس النواب المصري الجديد والذي يبدأ أعماله في شهر يناير 2026، والمكون من 568 عضوًا بالانتخاب، ويعين رئيس الجمهورية 5% من إجمالى المنتخبين بعدد 28 نائبًا.

وتضمن التشكيل حتى الآن 519 نائبا رسميًا فازوا فى الانتخابات، بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد 4 يناير 2026 أسماء 35 نائبًا فائزًا في الـ19 دائرة ملغاة بجولة الإعادة، ويستمر اليوم الأحد 4 يناير 2026 التصويت لاختيار 49 نائبا في إعادة 27 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات النواب، ويتم إعلان النتيجة يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير 2026، وبذلك تصل أطول انتخابات شهدها تاريخ مصر الحديث المحطة الأخيرة.

صدى البلد مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات 19 دائرة 30 دائرة 27 دائرة إعادة الانتخابات جولة الإعادة الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد