المهن التمثيلية والسينمائية يعلنان موعد عزاء السيناريست هناء عطية

هناء عطية
هناء عطية
تقى الجيزاوي

نعت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية، ببالغ الحزن والأسى، السيناريست الراحلة هناء عطية، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة، تركت خلالها بصمة مميزة في مجال الكتابة الدرامية.

وتقدمت النقابتان بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الراحلة ومحبيها وزملائها، داعيتين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأعلنت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية عن موعد عزاء الكاتبة الراحلة، حيث يقام العزاء غدًا بمسجد عمر مكرم، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من الفنانين وصناع الدراما وأصدقائها.

يذكر أن هناء عطية تركت بصمة كبيرة في الوسط الفني، فقد أسهمت في كتابة عدد من أشهر الأعمال الدرامية المصرية التي أحبها الجمهور، وتعاونت مع كبار المخرجين والفنانين خلال مسيرتها الطويلة. كما عُرف عنها حرصها على إثراء المشهد الدرامي المصري بقصص ذات طابع إنساني واجتماعي.

وأعلنت ابنتها، المخرجة جميلة ويفي، الخبر عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، متوجهة برسالة وداع مؤثرة لجمهور والدتها، مؤكدة أن الأسرة تشعر بالحزن العميق لفقدانها.

ووسط هذا الحزن، توافدت رسائل التعازي من زملائها الفنانين والمتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لفقدان واحدة من أهم كتاب السيناريو في مصر.

