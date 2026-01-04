الوطنية للانتخابات: الفرز ليس نتيجة نهائية.. وإعلان النتائج وفق الجدول الزمني

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن دور المندوب ينتهي بانتهاء عملية الاقتراع، موضحًا أن من حق الوكيل أو المرشح نفسه حضور عملية الفرز داخل اللجان، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

عملية فرز للأصوات

وأوضح بنداري أن ما يجري اليوم هو عملية فرز للأصوات فقط، ولا يُعد إعلانًا للنتيجة النهائية للانتخابات، مشددًا على أن النتائج سيتم إعلانها رسميًا وفق الجدول الزمني المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة.

الوعي بمفهوم المشاركة

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن الوعي بمفهوم المشاركة الانتخابية سيظل مسارًا مستمرًا في العملية الانتخابية بمصر، مؤكدًا حرص الهيئة على ترسيخ ثقافة المشاركة وتعزيز ثقة المواطنين في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

التطبيق الإلكتروني الرسمي

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار أحمد بنداري أن العمل بالخط الساخن سيتوقف مؤقتًا، لافتًا إلى إمكانية التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتلقي الاستفسارات والتواصل مع المواطنين خلال الفترة المقبلة.