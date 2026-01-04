قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
إسقاط العضوية قرار الجمعية العمومية.. أبو شقة يرد على تصريحات البدوي
إطلاق معرض السلع المخفضة في مجمع المصالح بالوادي الجديد

جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أطلقت محافظة الوادي الجديد، مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والعاملين بالقطاع الحكومي، اليوم الأحد، بإعلان افتتاح "المجمع الاستهلاكي" في مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية خلال الفترة المسائية، في خطوة تستهدف دعم الأسر وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ضبط الأسواق وتوفير بدائل حقيقية 

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن المجمع سيستقبل المواطنين يوميًا من الساعة 5 مساءً وحتى 9 مساءً، خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 6 يناير وحتى الخميس 8 يناير 2026؛ بما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين والموظفين للاستفادة من الخدمات والمنتجات المعروضة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وقالت سلوى، إن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، إلى جانب الملابس والمفروشات، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار سياسة المحافظة الهادفة إلى ضبط الأسواق وتوفير بدائل حقيقية تخفف من حدة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلنت المحافظة توفير وسائل انتقال مجانية؛ لنقل المواطنين والعاملين إلى مقر المعرض، حيث جرى تحديد نقطة تجمع رئيسية لانطلاق الحافلات من ميدان 30 يونيو (ميدان مديرية الأمن)، بما يضمن سهولة الحركة، وتجنب التكدس المروري.

وأكدت مديرة التموين بالوادي الجديد، أن هذه المبادرة، تأتي في إطار خطة شاملة لتوسيع منافذ بيع السلع المدعومة داخل المدن والمراكز، وتكثيف المعارض المؤقتة في الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الطلب، خاصة مع حلول موسم الشتاء، وارتفاع احتياجات الأسر من الملابس والمستلزمات الأساسية.

وأشارت إلى أن تنظيم المعرض داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ يهدف إلى ربط الخدمات الحكومية بالبُعد الاجتماعي والخدمي، بما يعزز ثقة المواطن في دور المؤسسات المحلية، ويكرس مفهوم الإدارة الخدمية الشاملة التي تضع المواطن في مقدمة الأولويات.

وشددت على استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال الفترات المقبلة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والتجارية، مع العمل على زيادة عدد السلع المعروضة، وتوسيع دائرة الاستفادة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
