رئيس عربية النواب: رسالة قوية من مصر للعالم لمواجهة التصحر

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة المصرية الكامل للدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، بما يضمن نجاحها في أداء مهامها الأممية الرفيعة، وبما يعكس ثقة القيادة السياسية في كفاءتها وخبرتها وقدرتها على تمثيل مصر تمثيلًا مشرفًا على الساحة الدولية.

مؤكداً أن هذا الدعم الرئاسي الواضح يُجسد إيمان الدولة المصرية بالدور المحوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باعتبارها الإطار القانوني الدولي المُلزم لمعالجة ظاهرة التصحر وآثار الجفاف، في ظل شراكة دولية قائمة على الالتزام متعدد الأطراف، خاصة في وقت تواجه فيه البشرية تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي في العديد من دول العالم.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن تولي الدكتورة ياسمين فؤاد هذا المنصب الأممي الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرتها الوطنية والدولية المشرفة، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الكفاءات المصرية داخل منظومة الأمم المتحدة، مؤكدًا ثقته التامة في قدرتها على إدارة هذا الملف الحيوي بكل احترافية ومهنية، وبما يخدم مصالح الإنسانية جمعاء ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، حدد النائب أحمد فؤاد أباظة 6 مطالب رئيسية موجّهة إلى المجتمع الدولي، دعمًا لرؤية مصر ولضمان نجاح مهمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهي :

أولًا: توفير تمويل دولي عادل ومستدام لمشروعات مكافحة التصحر، خاصة في الدول النامية والأكثر تضررًا.

ثانيًا: نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الوطنية لمواجهة الجفاف وتدهور الأراضي.

ثالثًا: الالتزام الجاد بتعهدات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ والتصحر دون انتقائية.

رابعًا: دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات استصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

خامسًا: تعزيز الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

سادسًا: ربط قضايا التصحر بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التصحر، وأن نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في مهمتها هو نجاح لمصر وللعمل الدولي المشترك، ورسالة أمل للعالم بأن التعاون الصادق قادر على حماية كوكب الأرض وصون مستقبل الإنسانية.