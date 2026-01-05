قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد بنين في أمم أفريقيا
برلمان

رئيس عربية النواب: رسالة قوية من مصر للعالم لمواجهة التصحر

النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الدولة المصرية الكامل للدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، بما يضمن نجاحها في أداء مهامها الأممية الرفيعة، وبما يعكس ثقة القيادة السياسية في كفاءتها وخبرتها وقدرتها على تمثيل مصر تمثيلًا مشرفًا على الساحة الدولية.

مؤكداً أن هذا الدعم الرئاسي الواضح يُجسد إيمان الدولة المصرية بالدور المحوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باعتبارها الإطار القانوني الدولي المُلزم لمعالجة ظاهرة التصحر وآثار الجفاف، في ظل شراكة دولية قائمة على الالتزام متعدد الأطراف، خاصة في وقت تواجه فيه البشرية تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي في العديد من دول العالم.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن تولي الدكتورة ياسمين فؤاد هذا المنصب الأممي الرفيع يُعد تتويجًا لمسيرتها الوطنية والدولية المشرفة، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الكفاءات المصرية داخل منظومة الأمم المتحدة، مؤكدًا ثقته التامة في قدرتها على إدارة هذا الملف الحيوي بكل احترافية ومهنية، وبما يخدم مصالح الإنسانية جمعاء ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار، حدد النائب أحمد فؤاد أباظة 6 مطالب رئيسية موجّهة إلى المجتمع الدولي، دعمًا لرؤية مصر ولضمان نجاح مهمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وهي :
أولًا: توفير تمويل دولي عادل ومستدام لمشروعات مكافحة التصحر، خاصة في الدول النامية والأكثر تضررًا.
ثانيًا: نقل التكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات الوطنية لمواجهة الجفاف وتدهور الأراضي.
ثالثًا: الالتزام الجاد بتعهدات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ والتصحر دون انتقائية.
رابعًا: دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات استصلاح الأراضي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
خامسًا: تعزيز الشراكة بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
سادسًا: ربط قضايا التصحر بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة والسلام الاجتماعي.

واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة بيانه بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل شريكًا فاعلًا ومسؤولًا في الجهود الدولية لمواجهة مخاطر التصحر، وأن نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في مهمتها هو نجاح لمصر وللعمل الدولي المشترك، ورسالة أمل للعالم بأن التعاون الصادق قادر على حماية كوكب الأرض وصون مستقبل الإنسانية.

