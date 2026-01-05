قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
قرار ينتظره المصريون.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية؟
احتجاجات إيران تتصاعد.. سلطات طهران تفرض قيودا على الإنترنت
4 سيارات وسلم هيدروليكي.. إخماد حريق مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر
طرح فيلم نوار عشية في السينمات التونسية 7 يناير

خديجة لمكشر
خديجة لمكشر
محمد نبيل

ينطلق الفيلم التونسي «نوار عشية» أو (4 O’clock Flowers) في دور العرض التونسية خلال ساعات بعد رحلة من العروض في المهرجانات، وهو عمل روائي طويل يُعد التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة التونسية خديجة لمكشر، بعد مشوار حافل في صناعة الأفلام القصيرة والإنتاج السينمائي. 

تدور أحداث الفيلم في حي هلال الشعبي والمهمّش بالعاصمة تونس، حيث يلتقي المشاهد بشخصية «دجو»، وهو مدرّب ملاكمة يدير صالة قديمة ومتداعية، ويحاول أن يجد في شاب موهوب ما يمنحه الأمل مجددًا أمام المرض واليأس. 
 

ينتقل التركيز إلى «يحيى»، الشاب الذي يكتشف دجو موهبته الفطرية في الملاكمة ويبدأ في تدريبه، لكن الشاب يحمل أحلامًا أخرى أكبر من الحلبة: حلم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وهو ما يعكس صراعًا إنسانيًا بين الرغبة في النجاح داخل الوطن، وبين الإحباط الذي يدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في قوارب الهجرة. 

العنوان نفسه «نوار عشية» يشير إلى زهرة تتفتح مساءً وتذبل مع بزوغ الفجر، كاستعارة لترمز إلى أحلام الشباب التي تلوح في الأفق لكنها سرعان ما تتبدد قبل أن تتحقق، بسبب العوائق الاجتماعية والاقتصادية، وما يرافق ذلك من مخاطر الهجرة. 

شهد الفيلم العرض العالمي الأول في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الدورة الـ45)، كما حصد جائزة أفضل إخراج للمخرجة خديجة لمكشر، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل دور رجالي للممثل إلياس القادري في المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأغادير في ديسمبر 2025.

نوار عشية فيلم نوار عشية تونس خديجة لمكشر

