أجواء شتوية باردة وفرص لسقوط الأمطار بالإسكندرية

تسود محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أجواء شتوية باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، مع استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على فترات، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق المدينة.

وتشير التوقعات الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة داخل نطاق المحافظة، تختلف من منطقة إلى أخرى، بالتزامن مع نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة.

ويسود طقس بارد نهارًا، يتحول إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 7 درجة.