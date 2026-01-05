الصين: استخدام الولايات المتحدة للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية

كشفت القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية الصينية، دعت إلى الإفراج فورًا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الهجوم الأمريكي على بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "لين"، أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية، مضيفًا أن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى استخدام الولايات المتحدة للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية، وعلى جميع الأطراف تعزيز الاستقرار واستعادة النظام.

وأكد أن قيادة فنزويلا الجديدة ستتعامل مع شؤونها الداخلية استنادًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن القانون سيحمي الصين في فنزويلا.

وتابع: مهما تغيَّر الوضع فإن رغبتنا في تعميق التعاون لن تتغيَّر.