طليقة أمير طعيمة لـ لقاء الخميسي : حكمي عقلك وما تخربيش بيتك
الاتحاد الأوروبي: يجب أن تكون "ماتشادو" جزءاً من العملية الانتقالية بفنزويلا
ماذا بعد إجازة شهر العسل؟.. بنتايج والزمالك في مواجهة مصيرية لحسم مستحقاته
القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
النار وصلت السماء.. 20 صورة ترصد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر| شاهد
مصر ضد بنين.. مواجهة حاسمة تحدد مسار المنتخب نحو اللقب الثامن.. الفراعنة يسعون لاستعادة المجد بعد 15 عاما
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
توك شو

الصين: استخدام الولايات المتحدة للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية

البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية الصينية، دعت إلى الإفراج فورًا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب الهجوم الأمريكي على بلاده.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته، وتتابع عن كثب الوضع الأمني، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف "لين"، أن الصين حافظت على تواصل وتعاون إيجابيين مع الحكومة الفنزويلية، مضيفًا أن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.

وأشار إلى استخدام الولايات المتحدة للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية، وعلى جميع الأطراف تعزيز الاستقرار واستعادة النظام.

وأكد أن قيادة فنزويلا الجديدة ستتعامل مع شؤونها الداخلية استنادًا للدستور والقانون، مؤكدًا أن القانون سيحمي الصين في فنزويلا.

وتابع: مهما تغيَّر الوضع فإن رغبتنا في تعميق التعاون لن تتغيَّر.

