فن وثقافة

لقاءات تحضيرية للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر التمكين الثقافي لذوي الإعاقة

جمال عاشور

ضمن الاستعدادات لانعقاد الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الإعاقة، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عقد الاجتماع التحضيري الثالث للأمانة العامة للمؤتمر، بقصر ثقافة الجيزة، حيث تم الاتفاق على عقد المؤتمر بمحافظة بنى سويف هذا العام وكذلك عقد المؤتمر خلال شهر فبراير المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الدكتورة هبة كمال مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي، الدكتور وليد نادي مدير إدارة برامج تثقيف الصم وذوي الإعاقة الذهنية وأمين سر المؤتمر، رمضان مصطفى، أمين عام الجمعية المصرية للصم من ذوي الإعاقة السمعية، سيد سعد، مدير شئون ذوي الإعاقة بديوان عام محافظة بني سويف من ذوى الإعاقة البصرية، سمية عمران من ذوي الإعاقة الحركية وناشطة في مجال الإعاقة، الدكتور جمال عبد الحي الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، هدى الأنشاصي أخصائي نفسي إكلينيكي وأمين عام الاتحاد النوعي لهيئات رعاية الفئات الخاصة وذوي الإعاقة، الدكتورة أمنية بركات حاصلة على الدكتوراه في التربية الخاصة ومدرب معتمد بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى مصطفى خالد نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، وإيهاب صبرة مدير تحرير الأخبار المسائي، ونجلاء طلعت مترجمة لغة الإشارة.

ويحمل مؤتمر هذا العام عنوان: "الذكاء الاصطناعي والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة… رؤى وتحديات" وتضم أمانة المؤتمر تضم نخبة من ذوي الإعاقة وأساتذة الجامعات المصرية وبعض المسئولين التنفيذيين والصحفيين والإعلاميين.

ويقام المؤتمر تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتنظمه الإدارة العامة للتمكين الثقافي، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة الهادفة إلى تعزيز الوعي بقضايا ذوي الهمم، ودعم بيئة ثقافية تحقق مبدأ العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع.

