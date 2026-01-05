الأخدود السعودي يفسخ عقد مدربه بالتراضي.. ويعين سوموديكا

أعلن نادي الأخدود، مساء اليوم الإثنين، عن فسخ عقد مدربه البرتغالي باولو سيرجيو بالتراضي بين الطرفين، في خطوة جاءت بعد النتائج المخيبة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

وقال النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، إن "الأخدود ينهي العلاقة التعاقدية مع باولو سيرجيو بالتراضي"، موضحًا أن الفريق يحتل حاليًا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط.

وكان سيرجيو قد تولى قيادة الأخدود منذ 28 فبراير الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2026، لكنه لم يتمكن من تحقيق الاستقرار والنتائج المرجوة مع الفريق.

وأعلن الأخدود أن الروماني ماريوس سوموديكا سيكون خليفة سيرجيو في منصب المدير الفني، على أمل أن يقود الفريق نحو تحسين النتائج في ما تبقى من الموسم.