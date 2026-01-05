انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان.. 11 يناير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف الاستعداد لتنظيم بعثة تجارية إلى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في إطار جهود دعم الصادرات المصرية وتعزيز التواجد في الأسواق الإفريقية الواعدة.

وأوضح المجلس أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين المجلسين، وبالتعاون مع شركة كونسبت، مع سفير جمهورية كوت ديفوار لدى جمهورية مصر العربية، لبحث آفاق التعاون التجاري بين البلدين، ووضع آليات عملية لدعم الصادرات المصرية، خاصة في قطاعات الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول سبل تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الإيفوارية، إلى جانب استعراض أهمية قطاع التغليف في السوق الإيفواري، ودوره المحوري في دعم الصناعات الغذائية والأنشطة التجارية، بما يفتح فرص جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية.

وأشار المجلس إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستعداد لانطلاق البعثة التجارية المصرية إلى أبيدجان خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري، بمشاركة 20 شركة مصرية من قطاعات الطباعة والتغليف والصناعات الغذائية، لافتا إلى أن هذه البعثة تعد الأولى من نوعها التي تجمع بين القطاعين في السوق الإيفواري.

وأكد المجلس أن البعثة تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع قاعدة الصادرات المصرية في غرب إفريقيا، وتعزيز الشراكات التجارية مع كوت ديفوار، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع حضور السفير ألبرت دول سفير كوت ديفوار لدى مصر، وتامر صفوت ممثل شركة كونسبت، والدكتور تميم الضوي ممثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتورة سارة إبراهيم ممثلة المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف.

