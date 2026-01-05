برلماني: تطوير منظومة دعم الصادرات ضرورة لحماية الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها عالميًا

قال النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس الشيوخ، إن تطوير منظومة دعم الصادرات وزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات يمثلان ركيزة أساسية لحماية الصناعة الوطنية ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، في ظل اشتداد المنافسة العالمية.

وأوضح أبو حتة ، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم ،أن دعم الصادرات لا يقتصر على كونه مساندة مالية، بل هو استثمار طويل الأجل في الاقتصاد الوطني، يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع، وتحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية.

وأضاف أن تأخر صرف مستحقات المصدرين أو عدم كفاية الدعم قد يحد من قدرة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على الاستمرار والتوسع، مؤكدًا أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتحتاج إلى سياسات أكثر مرونة ووضوحًا.

وطالب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بضرورة التنسيق الكامل بين وزارات التجارة الخارجية، والاستثمار، والمالية، للوصول إلى منظومة دعم فعالة وقابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين موارد الدولة وتحفيز المصدرين، وتسهم في الوصول إلى مستهدفات الدولة بزيادة حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.