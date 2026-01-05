خطط توسعية جديدة فى التعليم الريادى.. تفاصيل

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتعليم الريادي المبكر في المنطقة، أعلنت منصة تعليمية مصرية ناشئة متخصصة في إعداد المراهقين لسوق الأعمال عن إغلاق جولة تمويل من نوع Pre-Seed بقيمة ستة أرقام، بهدف دعم خطط التوسع في السوقين المصري والخليجي، وبناء رحلة تعليمية متكاملة تركز على ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية والعملية لدى النشء.

ويأتي هذا التمويل بعد سلسلة من النجاحات التي تحققت منذ انطلاق المنصة، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من التعاون مع أكثر من 10 مدارس في مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب تدريب أكثر من 600 طالب تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا على مهارات التجارة وبناء المشاريع. كما نظّمت عددًا من المعارض التطبيقية التي أتيحت خلالها الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام جمهور حقيقي، ما ساهم في تحويل التعلم النظري إلى تجربة عملية واقعية.

وقاد الجولة الاستثمارية خبير التدريب والمبيعات صلاح أبو المجد، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين، في خطوة تستهدف تطوير البرامج التعليمية، وبناء شراكات استراتيجية مع المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز القدرة على التوسع المستدام. وتعتمد البرامج التعليمية المقدمة على منهج تطبيقي حديث قائم على المشاريع الواقعية والألعاب التعليمية التفاعلية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم.