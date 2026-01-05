قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطط توسعية جديدة فى التعليم الريادى.. تفاصيل

تعليم
تعليم
أحمد عبد القوى

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتعليم الريادي المبكر في المنطقة، أعلنت منصة تعليمية مصرية ناشئة متخصصة في إعداد المراهقين لسوق الأعمال عن إغلاق جولة تمويل من نوع Pre-Seed بقيمة ستة أرقام، بهدف دعم خطط التوسع في السوقين المصري والخليجي، وبناء رحلة تعليمية متكاملة تركز على ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية والعملية لدى النشء.  

ويأتي هذا التمويل بعد سلسلة من النجاحات التي تحققت منذ انطلاق المنصة، حيث تمكنت خلال فترة قصيرة من التعاون مع أكثر من 10 مدارس في مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب تدريب أكثر من 600 طالب تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا على مهارات التجارة وبناء المشاريع. كما نظّمت عددًا من المعارض التطبيقية التي أتيحت خلالها الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام جمهور حقيقي، ما ساهم في تحويل التعلم النظري إلى تجربة عملية واقعية.  

وقاد الجولة الاستثمارية خبير التدريب والمبيعات صلاح أبو المجد، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين، في خطوة تستهدف تطوير البرامج التعليمية، وبناء شراكات استراتيجية مع المدارس والمؤسسات التعليمية، وتعزيز القدرة على التوسع المستدام. وتعتمد البرامج التعليمية المقدمة على منهج تطبيقي حديث قائم على المشاريع الواقعية والألعاب التعليمية التفاعلية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في التعليم.  

تعليم ريادى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

فاروق جعفر

فاروق جعفر يشيد بأداء منتخب مصر أمام بنين في أمم إفريقيا

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا

منتخب مصر

اجتماع لاتحاد الكرة مع وزير الرياضة لبحث الدعم الجماهيري لمنتخب مصر

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد