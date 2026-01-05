محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال الإنشاءات الجارية بمركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة بالخارجة، والذي يتم تنفيذه بتكليف رئاسي كنواةٍ للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر، يرافقه اللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.

ووجّه باستكمال العمل بالتوازي في إنشاء منظومة الري و الطرق و توصيل الكهرباء، كما تابع الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 400 كيلووات، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية خلال شهر يناير الحالي.

ويقام المشروع على مساحة 250 فدانًا، تشمل 220 فدانًا للزراعة و30 فدانًا للخدمات والمنشآت الإدارية الملحقة، والتي تشمل 7 معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ، ضمن منظومة إنشاء متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفقًا للمعايير الدولية.