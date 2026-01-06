قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
أخبار البلد

"البيطريين" تشكر الرئيس السيسي على دعمه المتواصل لقطاع الطب البيطري

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الحكيمة ودعمه المتواصل لقطاع الطب البيطري، وإيمانه العميق بدور الطبيب البيطري باعتباره خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان والحيوان.

كما أعرب مجلس النقابة عن بالغ امتنانه لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي  علاء فاروق، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقديرًا لقرار التعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري، والموافقة على رفع سن التقدم إلى 35 عامًا بدلًا من 30 عامًا.

وأكد المجلس تطلعه إلى استمرار إتاحة فرص التقدم لشغل هذه الوظائف خلال الفترات المقبلة، إلى جانب التعاقد مع 2500 طبيب بيطري إضافي في إطار التعامل مع ملف الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وأشار مجلس النقابة إلى أن هذه الخطوة المهمة، التي تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية دقيقة، تعكس وعي الدولة المصرية بأهمية دعم منظومة الطب البيطري، وحرصها على تعزيز ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي.

وأوضح المجلس، أن الاستعانة بهذه الكوادر الشابة والمؤهلة تمثل دفعة قوية لتطوير منظومة الطب البيطري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والحد من انتشار الأمراض المشتركة، وضمان سلامة الغذاء، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر.

وأعرب مجلس النقابة عن أمله في استمرار دعم قطاع الطب البيطري بالأعداد الكافية من الأطباء البيطريين، بما ينعكس إيجابًا وبصورة مباشرة على صحة المواطن المصري.

واختتم المجلس بيانه بتوجيه التحية والتقدير للدولة المصرية التي تستثمر في أبنائها من الأطباء البيطريين، إيمانًا بدورهم الوطني في تحقيق مستقبل صحي آمن لكل المصريين.



