قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هام للمستأجرين.. منح غير المستحقين وحدات بديلة بشروط | تفاصيل

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أولوية التخصيص وفق القانون

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.

أنظمة مختلفة للوحدات البديلة

وطرح الحكومة أكثر من نظام لتوفير الوحدات البديلة، من بينها الإيجار، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ماذا عن غير المستحقين؟

ورغم عدم توافر شروط الاستحقاق لدى بعض المستأجرين، كامتلاك وحدة أخرى بالفعل، أتاح القانون لهم إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الايجار القديم قوانين الإيجارات القديمة إيجار قديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الأطباء البيطريين

الأطباء البيطريين تشكر الحكومة وتؤكد عدم تراجعها عن ملف تعيينات الأعضاء

وفد الكنيسة الكاثوليكية يزور وزير العمل

بعد اقتراح الكنيسة.. تنظيم إجازات الأعياد للمسيحيين على طاولة وزير العمل

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد