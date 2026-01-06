بطولة مي عمر | تفاصيل تصوير الست موناليزا في الإسماعيلية .. صور

تواصل الفنانة مي عمر، تصوير مسلسلها الجديد «الست موناليزا»؛ الذي تنافس به في سباق دراما رمضان 2026، وفريق العمل اختار مدينتي الإسماعيلية والفيوم لتصوير عدد من مشاهد المسلسل.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه على شاشة MBC مصر خلال شهر رمضان.

وتقدم مي عمر خلال الأحداث شخصية امرأة مطلقة تسعى لبدء قصة حب جديدة، في إطار اجتماعي مشوق.

وتتناول مي عمر في العمل قضية نسائية مهمة، مقدمة دورًا مختلفًا عما اعتاد عليه جمهورها في السنوات الماضية، بحبكة درامية متصاعدة تزيد من حماس المشاهدين حلقة بعد أخرى. ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويُعرض في النصف الأول من رمضان 2026.

ومن المفترض أن يستمر التصوير حتى منتصف شهر رمضان المقبل، بالرغم من عرض المسلسل ضمن سباق دراما رمضان 2026، إلا أن التصوير قد انطلق متأخرًا بعض الشئ، مما سوف يضطر أبطال المسلسل لاستكماله خلال عرض العمل على الشاشات.



وأشاد المخرج محمد سامي بمسلسل الست موناليزا بطولة الفنانة مي عمر، وذلك عقب حضوره جلسة مشاهدة ومونتاج لبعض مشاهد العمل، مؤكدًا أن المسلسل يُعد عملًا فنيًا متكاملًا على جميع المستويات.

محمد سامي يشيد بمسلسل الست موناليزا: شوفت عمل متكامل

وكتب محمد عبر حسابه بموقع فيسبوك: دعانى المخرج الكبير وأخويا المحترم أستاذ محمد علي وصديقي المنتج طارق فهمى للمونتاج، واتفرجت معاهم على مشاهد من مسلسل الست موناليزا بطولة مى عمر وعدد كبير من النجوم والنجمات، ما شاء الله على الروعة اللي أنا شفتها.

