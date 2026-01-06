رانيا المشاط: السردية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية سبتمبر الماضي.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أنه تم الإنتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطينة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، موضحة أن الحوار المجتمعي أنقسم لجزئين الأول كان حوار منظم بست مجموعات عمل وخبراء ومقررين.

وتابعت: “أهم مخرجات الحوار المجتمعي كانت من ضمنها التنمية البشرية، والأخر برنامج تنفيذي بمؤشرات واضحة لكافة الوزراءات والجهات، إلى جانب البرنامج التمويلي لتحديد مصادر التمويل عند إعداد الموازنة.. والإستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية هي الإطار العام لتعبئة الموارد المحلية والشراكات الدولية”.

وأشارت إلى أن السردية تهدف إلى التحول نحو نموذج إقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، متابعة أنها تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة".