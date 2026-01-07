قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها
خالد جاد الله: مباراة كوت ديفوار «الاختبار الحقيقي» للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية
الأزمة مستمرة .. أسباب تأجيل جلسة الزمالك مع «بنتايج»
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
يوفينتوس يحقق فوزًا بثلاثية نظيفة أمام «ساسولو» في الدوري الإيطالي
احتفالات وصور تذكارية .. أقباط بورسعيد يُواصلون احتفالاتهم في ليلة عيد الميلاد
مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا
اختبار حقيقي وقوي وصعب .. «شوبير» يُعلق على مُواجهة منتخب مصر وكوت ديفوار
وسط أجواء روحانية وأمنية مُشدّدة.. ترانيم الميلاد تجمع الأقباط والسائحين في كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ
المجد لله في الأعالي .. قداس عيد الميلاد المجيد في كفر الشيخ | شاهد
احذروا تكون الصقيع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
نوتنجهام فورست يهزم وست هام 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 : ركّز على جودة العمل

برج الأسد
برج الأسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

يُعزز هذا اليوم الثقة بالنفس واتخاذ القرارات الواضحة، تشعر بالحماس لتحمّل المسؤوليات بتركيز، يساعدك الموقف الإيجابي والهدوء على إدارة المواقف بسلاسة وكسب احترام الآخرين

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنتَ مُرتبطًا، فقد يلجأ إليك شريكك طلبًا للإرشاد والدعم. القيادة اللطيفة والكلمات الطيبة ستُعمّق العلاقة أما العُزّاب، فقد يجذبون الانتباه من خلال الثقة والصدق تجنّب السيطرة المُفرطة؛ فالتوازن مهم. لفتات بسيطة من الاهتمام ستخلق السعادة استمتع باللحظات القيّمة وعبّر عن مشاعرك بوضوح لتقوية الروابط العاطفية.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 احرص على سلامة ركبتيك ومرفقيك، قد يُصاب كبار السن بمشاكل في الرؤية، قد يُصاب الأطفال بكدمات أثناء اللعب تجنب الأطعمة الدهنية والمُشبعة بالزيوت، لأنها قد تُؤدي إلى السمنة يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لمرضى السكري. 

برج الاسد مهنيا

قد تُسند إليك مسؤوليات جديدة، لذا حافظ على تنظيمك ركّز على جودة العمل بدلاً من السرعة قد يلتمس أعضاء فريقك نصيحتك، وسيكون لتوجيهاتك قيمة كبيرة سيساعدك التواضع على الحفاظ على علاقات جيدة ونمو طويل الأمد في مكان العمل

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

على الرغم من أن رجال الأعمال سينجحون في الحصول على موافقة على قرض بنكي، فمن الأفضل تجنب الاستثمارات الكبيرة وإقراض مبالغ كبيرة للأصدقاء.

برج الأسد حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الاسد اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

ترشيحاتنا

كائنات فضائية

أدلة جديدة أثارت الجدل.. هل توجد كائنات فضائية خارج كوكب الأرض؟

سمكة تونة

بيع سمكة تونة مقابل 3.2 مليون دولار في اليابان.. ما السر؟

مذنب

ليس مركبة فضائية.. زائر من خارج النظام الشمسي يشعل الخيال العلمي| إيه الحكاية؟

بالصور

محافظ الشرقية يطمئن على أعمال إصلاح الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية بكوبري الصاغة بالزقازيق

صيانة
صيانة
صيانة

قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل .. احذر تجاهلها

قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق
قضم الأظافر محاولة للسيطرة على القلق

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد